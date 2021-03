Alessio Zucchini: attore nel film di Woody Allen “To Rome with Love”

Alessio Zucchini è un giornalista, inviato, blogger e conduttore televisivo. Nato a Umbertide, in provincia di Perugia, il 18 settembre 1973, non tutti sanno che Zucchini è stato anche un attore. Una piccola esperienza, ma decisamente interessante.

Il giornalista umbro, infatti, ha recitato in un episodio di To Rome with Love, film scritto e diretto da Woody Allen nel 2012.

Nel film ha interpretato proprio il ruolo di un giornalista; in seguito ha confidato di aver devoluto in beneficenza i soldi guadagnati per questa piccola parte.