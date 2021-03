Claudia Fusani, chi è: età, figli, marito, partito e malattia

Claudia Fusani è una celebre giornalista. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Claudia Fusani

Claudia Fusani è una celebre giornalista italiana. Laureata in Letteratura Italiana con il massimo dei voti all’Università di Firenze, è diventata giornalista professionista nel 1992. Ha lavorato per tantissimi anni a Repubblica, firmando per questo giornale, tra carta stampata e sito web, oltre 2mila pezzi.

Nel 2008 ha iniziato a lavorare per L’Unità, specializzandosi in politica giudiziaria. Quando, nel 2017, sono cessate le pubblicazioni del quotidiano, ha cominciato a scrivere per la sezione news di Tiscali.it.

Mente e penna della rassegna stampa Carte Scoperte di TGCOM24, è appassionata di tennis e lavora anche come consulente di comunicazione.

Claudia Fusani, che ha attualmente 58 anni e ne compirà 59 a breve, è sposata con Claudio Giua. I due colleghi – anche Claudio Giua è giornalista – sono convolati a nozze nel 2012. Anche Claudio Giua come la moglie è appassionato di tennis e ha scritto di questo sport.

