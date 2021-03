Mia e il Leone bianco: cast, trama e curiosità

Mia e il Leone Bianco è il film che va in onda stasera su Rai 1. Diretto da Gilles de Maistre, è basato su una sceneggiatura scritta dalla moglie del regista durante un viaggio in Sudafrica. Scopriamo, nelle prossime righe, trama, cast e qualche curiosità.

Cast

Ecco il cast completo di Mia e il Leone Bianco, uno dei film francesi di maggior successo nel 2019:

Daniah De Villiers: Mia Owen

Mélanie Laurent: Alice Owen

Langley Kirkwood: John Owen

Ryan Mac Lennan: Mick Owen

Lionel Newton: Kevin

Lillian Dube: Jodie

Brendon Auret: Dirk

Paul Davies: cecchino

Ashleigh Arvey: insegnante

Tessa Jubber: cacciatrice

Noko Mabitsela: turista

Trama

Il film racconta la storia di Mia Owen che, quando è una bambina di appena dieci anni, instaura un legame speciale con un leone bianco di nome Charlie, uno degli esemplari dell’allevamento di felini dei suoi genitori in Sudafrica.

Qualche anno dopo, Mia fa una scoperta che la mette in crisi profonda: viene a sapere che il padre ha intenzione di vendere Charlie a un gruppo di bracconieri. Decide così di tentare il tutto e per tutto per salvarlo, scappando assieme a lui per arrivare alla riserva di Timbavati, unico luogo sicuro per il meraviglioso felino.

Curiosità

Il film Mia e il Leone Bianco è un film legato a diverse curiosità. Tra queste, rientra il fatto che è stato girato nell’arco di tre anni, in modo da permettere al regista di seguire sia la crescita del leone, sia quella della protagonista.

La troupe si è rivolta a Kevin Richardson, l’uomo che sussurra ai leoni, grande appassionato di questi animali che, da anni, nella sua riserva naturale si occupa di aiutare gli utenti a creare una relazione d’amore con questi felini.

Nel corso delle lavorazioni del film, si è occupato anche di garantire la sicurezza dei giovanissimi attori del cast durante le interazioni con i leoni.