Sabrina Ferilli, chi è suo marito?

Sabrina Ferilli, protagonista della mini serie tv Svegliati Amore Mio, è sposata con il super manager Flavio Cattaneo. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui.

Chi è Flavio Cattaneo?

Nome: Flavio

Flavio Cognome: Cattaneo

Cattaneo Data di nascita : 27 giugno 1963

: 27 giugno 1963 Luogo di nascita : Rho

: Rho Profilo Instagram: non è presente su questo social

non è presente su questo social Segno zodiacale: Leone

Flavio Cattaneo ha attualmente 57 anni e ne compirà 58 a inizio estate. Il marito di Sabrina Ferilli ha studiato al Politecnico di Milano, dove si è laureato in Architettura. A seguito di un percorso di specializzazione in finanza e direzione aziendale in ambito immobiliare, ha avuto un’esperienza come imprenditore nei lontani anni ’80, ha visto aprirsi una carriera da manager di grande successo.

Tra le tappe del suo percorso professionale è possibile citare la nomina a direttore Generale della RAI, risalente al 2003. Undici anni dopo, Flavio Cattaneo è entrato nel CDA di Italo, diventando, nel 2018, vice presidente esecutivo dell’impresa ferroviaria.

Il marito della Ferilli di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori è stato anche amministratore delegato (parliamo per la precisione del lasso di tempo trascorso tra il mese di ottobre 2017 e il dicembre 2018).

Proseguendo con l’elenco delle altre tappe salienti della carriera di Flavio Cattaneo, è il caso di ricordare il periodo – da marzo 2016 a luglio 2017 – in cui è stato amministratore delegato di Telecom Italia.

Cavaliere del Lavoro dal 2011, Flavio Cattaneo, nello stesso anno, è convolato a nozze con Sabrina Ferilli, con un matrimonio celebrato in gran segreto a Parigi dopo tanti anni di relazione, un grande amore nato sul set della mini serie Dalida, risalente al 2005.

Nel suo passato c’è anche un matrimonio con Cristina Goi, dal quale sono nati due figli. Con l’attrice romana, che prima dell’amore per Cattaneo era stata sposata con Andrea Perone, non ne ha invece avuti.