Francesca Fialdini, il marito: “Ecco come ci siamo conosciuti”

Francesca Fialdini, oggi ospite di Serena Rossi in Canzone Segreta, è una delle più celebri conduttrici italiane. Padrona di casa di Da Noi… A Ruota Libera, è fidanzata da anni. Con chi? Scopriamolo nelle prossime righe di questo articolo.

Francesca Fialdini, tutto sul fidanzato

Francesca Fialdini è fidanzata con il dentista Milo Brunetti. Non si sa come si siano conosciuti ma è certo che non convivono. Lui, nativo di Oggiono, abita a Lecco, mentre lei, che è invece nata a Massa, abita a Roma per motivi di lavoro.

L’ufficialità della loro relazione è arrivata quando entrambi hanno aggiornato il loro account Facebook, specificando, nella situazione sentimentale, di essere fidanzati ufficialmente.

Milo Brunetti, laureato in Medicina presso l’Università di Genova, è al fianco della Fialdini da tantissimo tempo. La coppia, infatti, è legata dal 2009. In merito alla prospettiva di un figlio, si è espressa con queste parole:

“Nel nostro paese quando una donna non si sposa e non ha figli viene quasi guardata con sospetto e diffidenza. Ben venga l’amore a patto che questo non si vincolato (…) Personalmente preferirei l’adozione, più che impormi un percorso che forse il mio corpo non desidera“