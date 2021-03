Raoul Bova: età, altezza, moglie e figli

Raoul Bova è un celebre attore italiano, sulla cresta dell’onda da più di 20 anni. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Chi è Raoul Bova

Nome : Raoul

: Raoul Cognome : Bova

: Bova Data di nascita: 14 agosto 1971

14 agosto 1971 Luogo di nascita : Roma

: Roma Profilo Instagram: @raoulbovagram

@raoulbovagram Segno zodiacale: Leone

Raoul Bova è un celebre attore che ha attualmente 49 anni e ne compirà a breve 50. Nato a Roma, dopo il diploma all’Istituto Magistrale si è iscritto all’ISEF, abbandonando il percorso di studi prima della sua conclusione.

Campione giovanile di 100 metri a dorso, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come aiutante dietro le quinte della trasmissione Scommettiamo Che…?.

Nel 1993 è arrivata la svolta nella sua carriera con il ruolo di protagonista in Piccolo Grande Amore, film di Carlo Vanzina con Barbara Snellemburg come co-protagonista.

Da allora è iniziato per lui un percorso artistico all’insegna del successo tra cinema e piccolo schermo. Per quanto riguarda quest’ultimo ambito, è il caso di ricordare titoli come La Piovra, la saga dedicata al Capitano Ultimo e I Medici.

Altezza

Raoul Bova è alto 1,81.

Moglie

Raoul Bova è stato sposato con Chiara Giordano, veterinaria e figlia della celebre avvocatessa matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace. Nel 2013 per la coppia è arrivata la separazione e, per Bova, l’ufficializzazione della storia d’amore con Rocio Munoz Morales, attrice e ballerina spagnola.

Nell’estate 2020, la Giordano ha reso nota la sua relazione con il ballerino Andrea Evangelista.

Figli

Raoul Bova ha quattro figli: dal suo matrimonio con la Giordano sono nati Alessandro Leon, classe 2000, e Francesco, di un anno più giovane (e complice de Le Iene in un recente scherzo al padre). Dal suo amore con Rocio Munoz Morales sono nate Luna nel 2015 e Alma nel 2018.