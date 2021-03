Tre errori da non fare quando cucini la pasta con le patate

Parliamo adesso di un piatto quanto semplice da preparare quanto gustoso. Ecco a voi la pasta con le patate. La ricetta è molto facile da fare, ma ci sono tre errori a cui devi stare molto attento a non commettere. Tra poco scopriamo quali sono.

Partiamo dicendo che la pasta con le patate è un piatto povero che con pochi soldi si può preparare. Sempre ben accetto sia in estate che in inverno, è un piatto molto sostanzioso e saporito. Si può mangiare sia a pranzo che a cena ed ha sempre il suo fascino.

Vediamo adesso la ricetta per prepararla nei migliori dei modi e anche i 3 errori che non dovrai assolutamente commettere.

Ingredienti:

160 grammi di pasta corta

500 grammi di patate sbucciate

80 grammi di cipolla bianca

80 grammi di carote

100 grammi di pomodorini ciliegia o pachino

80 grammi di sedano

4 cucchiai di olio extravergine

parmigiano grattugiato per completare

Preparazione: Per prima cosa sminuzziamo la cipolla e il sedano. Prendiamo le carote pulite e tagliamole a pezzettini insieme a cipolla e pomodorini. Versate il tutto su una pentola capiente. Aggiunti olio e e lascia rosolare a fuoco basso per qualche minuto, girando di tanto in tanto. Aggiungete adesso due bicchieri di acqua per coprire tutte le verdure e le patate. Lascia cuocere per 40 minuti oppure il tempo necessario per permettere alle patate di rimanere belle tenere. Se vedete che a metà cottura le patate hanno assorbito molta acqua aggiungerne altra. A questo punto, aggiungi la basta e falla cuocere senza coperchio e a fuoco lento. La pasta dovrà uscire cremosa. La Pasta e patate è pronta quando la pasta è cotta al dente. A questo punto spegne e servire dopo avere messo un filo di olio extra vergine di oliva.

Passiamo adesso ai tre errori da evitare:

Il primo è quello sulla scelta della pasta. La tradizione vuole che venga usato lo scarto dei pacchi di pasta, ma così non è. Si consiglia pasta trafilata al bronzo perché rende meglio e assorbe il condimento alla perfezione.

Il secondo errore è il tempo di cottura. Togliete la pasta rigorosamente al dente. Così potrete gustare al pieno questo piatto gustoso.

Il terzo errore è il tipo di patate. Evitate patate novelle. Sono patate che non hanno ancora intrapreso la giusta maturazione. Scegliete tutte le altre qualità.