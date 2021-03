Chi è Daniela Pasti, la moglie di Corrado Augias? Tutto su di lei

Daniela Pasti, oltre a essere la moglie del giornalista Corrado Augias, è anche la figlia del generale e politico Nino Pasti.

Chi è Nino Pasti, padre di Daniela?

Nato a Bologna nel 1909, Nino Pasti ha combattuto nella Guerra d’Etiopia e nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1985 fondò il Movimento per la Pace e il Socialismo attraverso cui dedicò le sue energia alla denuncia della corsa agli armamenti, dei preparativi alla guerra e dei ricatti militari con cui i paesi della Nato cercavano di spezzare la resistenza dei paesi del patto di Varsavia.

Nino Pasti è deceduto a Roma nel 1992.

Daniela Pasti, biografia

Daniela Pasti è sposata con Corrado Augias da molti anni. La Pasti ha lavorato come inviata speciale per la Repubblica. Con il marito ha scritto il romanzo giallo e satirico Tre Colonne in Cronaca edito da Mondadori (1987) da cui è stato tratto l’omonimo film nel 1990.

Nel 1965 la coppia ha avuto una figlia, Natalia, diventata anch’essa giornalista.