Maria Elena Boschi, chi è: età, altezza, Giulio Berruti, Emmanuel

Maria Elena Boschi è una politica italiana, esponente del Partito Italia Viva. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Maria Elena Boschi

Nome : Maria Elena

: Maria Elena Cognome: Boschi

Boschi Data di nascita: 24 febbraio 1981

24 febbraio 1981 Luogo di nascita : Montevarchi

: Montevarchi Profilo Instagram: @mariaelenaboschi_official

@mariaelenaboschi_official Segno zodiacale: pesci

Maria Elena Boschi, che ha da poco compiuto 40 anni, è un avvocato, ex ministro e attuale Presidente dei deputati di Italia Viva. Laureata in Giurisprudenza con 110 e lode presso l’Università degli Studi di Firenze, ha svolto per breve tempo l’attività di cultore della materia.

Specializzata in Diritto Societario, ha mosso i primi passi in politica nel lontano 2008 in occasione delle primarie del centro-sinistra per la scelta del sindaco del capoluogo toscano. Ai tempi, era presidente dei comitati che sostenevano la figura di Michele Ventura.

Dopo quella consultazione elettorale, che vide Ventura uscire perdente, grazie a Francesco Bonifazi avvenne l’incontro tra Maria Elena Boschi e Matteo Renzi che, come ben sa chiunque segua l’attualità politica, ha segnato profondamente la storia del nostro Paese.

Altezza

Maria Elena Boschi è alta 1,70.

Giulio Berruti

Dal 2020, Maria Elena Boschi è legata all’attore Giulio Berruti, classe 1984. Dopo diverse paparazzate di coppia, Berruti ha ufficializzato la loro relazione e, nello studio di Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo, ha parlato dei primi momenti della loro storia.

Lei, dal canto suo, secondo le anticipazioni dell’intervista che andrà in onda oggi durante il rotocalco di Canale 5, ha affermato che con lui sogna di diventare mamma e che dell’attore ama soprattutto “la sua purezza e il suo essere buono”.

Emmanuel

Maria Elena Boschi è molto legata al fratello Emmanuel. Di professione commercialista e revisore contabile, è sposato con Eleonora Flasinelli (la Boschi è stata sua testimone di nozze).