Michelle Hunziker: avete mai visto sua mamma?

Michelle Hunziker, che torna in veste di conduttrice al bancone di Striscia la Notizia, per la sesta volta al fianco di Gerry Scotti. La showgirl e conduttrice è notoriamente bellissima. Sua mamma non è da meno. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei!

Tutto su Ineke, la madre d Michelle Hunziker

Ineke, la madre di Michelle Hunziker, è di origini olandesi. La donna, che compirà 78 anni il prossimo ottobre, si è sposata con Rodolfo Hunziker. Quando il loro matrimonio è finito, Ineke si è trasferita in Italia, per la precisione in provincia di Bologna per seguire il suo nuovo compagno.

Poco dopo, è iniziata la folgorante carriera di Michelle Hunziker nel mondo dello spettacolo. Il rapporto tra Ineke e sua figlia ha attraversato forti momenti di difficoltà, il più importante dei quali è il periodo passato dalla moglie di Tomaso Trussardi nella setta della maga Clelia.

A causa di questo dramma, madre e figlia non si sono sentite per quattro anni. Oggi come oggi, le cose sono per fortuna cambiate. Michelle Hunziker è una donnna libera e felice – che ha raccontato l’esperienza vissuta in un libro – e ha un rapporto meraviglioso con la madre, che è spesso protagonista dei suoi post su Instagram e di quelli di Aurora Ramazzotti.