Attenzione a questi errori con la lavatrice: rovini il tuo bucato

Ogni giorno facciamo il bucato in lavatrice e di tanto in tanto ci capita di rovinare qualche capo. Per evitare qualsiasi problema abbiamo stilato una lista di alcuni errori che tutti noi facciamo. Se faremmo attenzione a no farli eviteremo di rovinare il bucato.

Errori di lavaggio comuni

Sono causati da delle piccole distrazioni che possono provocare danni a volte irreparabili al nostro bucato, vediamo quindi alcuni errori a cui dovremmo mostrare la massima attenzione:

Capi che stingono

Si tratta dell’errore più classico. Leggete bene l’etichetta ed evitate di mettere capi chiari insieme a capi scuri. Così come il rosso e rosa dovrebbero essere lavati separatamente.

Fazzoletti nelle tasche

Sembra una sciocchezza ma a quanti di voi è mai capitato di andare a ritirare il bucato appena lavato e ritrovare la lavatrice e di conseguenza i panni pieni di pezzettini di carta? Fate sempre attenzione a quando inserite specialmente i pantaloni, buttate prima tutti i fazzoletti dalle tasche.

Temperatura sbagliata

Un ruolo fondamentale la gioca la temperatura. E’ uno degli errori più comuni. Una temperatura sbagliata rischia di rovinare il vostro bucato e di rendere i colori sbiaditi. Leggete bene l’etichetta di ogni capo prima di inserirlo in lavatrice.

Prelavaggio troppo aggressivo

C’è chi fa il prelavaggio e chi invece ci rinuncia per mancanza di tempo. Evitate di farlo se i capi sono delicati. Infatti un prelavaggio aggressivo potrebbe usurare le stampe e perfino bucare i vostri capi.

Troppo detersivo

Alcuni abbondano di detersivo pensando che sia solamente un bene, invece così non è. La schiuma eccessiva aumenta la formazione di muffa oltre che generare cattivi odori.

Carichi eccessivi

Evitate di caricare troppo la vostra lavatrice, l’acqua e il sapone potrebbe non passare bene tra le fibre provocando quindi un cattivo lavaggio

Leggere attentamente le etichette

La base di tutto è appunto leggere bene le etichette. Ci sono infatti capi che devono essere lavati solamente a mano, altri ad alte temperature e altri ancora a basse. Quindi leggere le etichette vi aiuterà molto.

Con questi piccoli ma utili consigli avrete un bucato perfetto senza il rischio di rovinarlo.