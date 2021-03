Patrizia Groppelli, chi è l’attuale compagna di Alessandro Sallusti

Patrizia Groppelli è un’opinionista televisiva ed ex imprenditrice, compagna del giornalista Alessandro Sallusti. Prima d’innamorarsi perdutamente del giornalista comasco, la Groppelli è stata anche una principessa.

Patrizia Groppelli, matrimonio

Classe 1973. originaria di Milano, Patrizia Groppelli è una stimata opinionista della trasmissione di Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque.

La Groppelli ha avuto una vita molto intensa: una laurea in Marketing a Miami, un’infanzia trascorsa nei salotti più mondani del Belpaese e perfino un matrimonio con il Principe Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena. I due si sono sposati nel lontano 29 marzo 2003. Da quel giorno, Patrizia ha assunto il titolo di Principessa.

La loro unione è finita in seguito, quando l’opinionista milanese ha scoperto un flirt esistente tra il marito Dimitri e la politica Daniela Santanchè. Curioso il fatto che all’epoca l’onorevole fosse uscita da poco da una relazione. Una relazione proprio con il giornalista Alessandro Sallusti, l’uomo che nel 2016 ha conquistato il cuore della Groppelli.

Dopo molto tempo dalla fine del matrimonio tra Patrizia e Dimitri, l’Arciduca d’Austria Sigismondo D’Asburgo Lorena ha dichiarato pubblicamente che non c’è nessun cenno nell’albero genealogico della sua famiglia riguardo l’uomo, per cui lo pregava di non farsi più chiamare “Principe”.

Il legame tra Patrizia Groppelli e Alessandro Sallust, invece, è sempre più solido, tant’è che il giornalista comasco ha dichiarato in televisione: “La vita con lei è bella, sono felice di averla conosciuta, seppure in una maniera molto rocambolesca”.