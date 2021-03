Dominic Dwyer, chi è il microbiologo intervistato da Presa Diretta

Va in onda stasera l’ultima puntata di Presa Diretta, almeno per quanto riguarda il ciclo invernale della stagione. In quest’ultimo appuntamento, Riccardo Iacona, che con il suo programma ha raccontato a 360° l’emergenza sanitaria internazionale che ha sconvolto le nostre vite da un anno a questa parte, si focalizza sull’inchiesta del team scientifico nominato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con lo scopo di indagare l’origine del SARS-CoV-2.

Per la puntata che andrà in onda stasera ha intervistato diversi esperti tra cui il microbiologo Dominic Dwyer, attivo presso l’Università di Sidney e membro del team sopra citato. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui nelle prossime righe di questo articolo.

Chi è Dominic Dwyer?

Dominic Dwyer è un celebre microbiologo australiano. Attualmente ricopre l’incarico di docente di Immunologia e Malattie Infettive presso la School of Medicine dell’Università di Sidney.

Il suo percorso formativo si è evoluto tra lo studio dell’Immunologia, della Virologia e di tutto quello che riguarda le malattie infettive presso una delle più prestigiose istituzioni sanitarie della città australiana, ossia il Westmead Hospital.

Laureatosi nel 1997, il 22 dicembre 2020 è stato nominato tra i membri dell’indagine, commissionata dall’OMS, avente il fine di indagare le origini del SARS-CoV-2.

Nell’ambito della sua carriera è doveroso citare le numerose pubblicazioni, che lo hanno visto approfondire tematiche come l’epidemiologia globale delle malattie a trasmissione sessuale e l’approccio clinico alle malattie infettive.