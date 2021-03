“Non piantare questi ortaggi!”: sono un vero fallimento

Avete deciso di piantare un piccolo orto familiare? Non sapete quali ortaggi scegliere? Anche per chi è inesperto, diventare un piccolo agricoltore può essere molto impegnativo. Inoltre l’orto è un’attività utile che ci spinge a rimaner molto tempo all’aria aperta e ad entrare in contatto con la natura.

Ma non tutti gli ortaggi sono adatti per essere piantati nei nostri terreni. Alcuni hanno bisogno di cure particolari altri invece di un clima diverso da quello della nostra città. Scopriamo quali sono gli ortaggi che dovremmo evitare assolutamente di piantare.

L’errore più grande è pensare di poter coltivare pomodori, cetrioli, lattuga, peperoni, ecc. tutti insieme. Se non vuoi che il tuo raccolto fallisca, non dovrai mai piantare queste verdure tutte rigorosamente insieme. In questo articolo abbiamo trovato alcune regole per combinare le verdure.

Cosa influenza la crescita e perché molti ortaggi non possono essere piantati troppo vicino?

Ci sono alcuni fattori importanti che influenzano la crescita di diversi tipi di verdure. Uno di questi sono gli agenti biologici ed atmosferici. Alcune piante si nutrono di determinati minerali, che richiedono molta acqua o attirano determinati insetti. La vicinanza o meno tra due o più ortaggi deve rispettare tutte queste caratteristiche per fare in modo che una delle due piante non pregiudichi la crescita dell’altra.

Non avvicinare mai due piante della stessa famiglia.

Ad esempio, la coppia da evitare di piantare vicini è pomodoro e melanzana, o anche melanzana e patata. Anche zucchine e cetrioli o zucche prediligono di essere piantati molto lontano. Hanno gli stessi fabbisogni nutrizionali, si ruberanno a vicenda sostanze utili alla crescita

Ai cetrioli non piacciono le patate o le erbe aromatiche. Quest’ultime odiano le carote. Consigliabile piantare invece il basilico e la menta vicino ai pomodori in quanto i primi prevengono gli insetti parassiti. Alle cipolle non piacciono i fagiolini ei piselli, ma amano i pomodori e le carote.

