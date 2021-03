Marzo sta volgendo al termine e il mese di Aprile sta per affacciarsi insieme alle festività pasquali. Ma i nostri segni zodiacali saranno anche curiosi di sapere cosa li aspetta e come andrà questo nuovo periodo dell’anno per loro. Oroscopo Aprile 2021: classifica dei segni dal più fortunato al meno fortunato.

1. Acquario

Primo posto della classifica nell’oroscopo di Aprile 2021 per i nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Lavoro e amore al top, conferme grazie all’appoggio di Giove e Mercurio. Grandi novità e occasioni da non perdere.

2. Gemelli

Secondo posto per i Gemelli grazie al transito di Venere che movimenterà la loro vita sentimentale. Salute al top.

3. Bilancia

Terzo posto per la Bilancia con un cielo sereno e maggiore leggerezza nell’affrontare il quotidiano. Nuove amicizie, lavoro al top.

4. Toro

Quarto posto per il Toro. La situazione professionale passa dall’incertezza alla sicurezza, cambiamenti stimolanti anche in amore.

5. Sagittario

L’oroscopo di Aprile 2021 vede al quinto posto il segno zodiacale del Sagittario sostenuto da Marte. Sole e Venere in Ariete regalano amore e spensieratezza.

6. Leone

Per il segno zodiacale del Leone il cielo del mese di Aprile in questo nuovo anno 2021 è più leggero. In vista nuove conoscenze grazie alle comunicazioni favorite. Venere nel segno a fine mese porta nuovi amori interessanti.

7. Ariete

Aprile più dinamico per l’Ariete grazie all’influenza di Mercurio. Novità sul lavoro e in amore grazie a Venere nel segno.

8. Capricorno

Anche il segno zodiacale del Capricorno aspetta delle risposte in questo mese primaverile di Aprile 2021. Mese più dinamico dei precedenti, Venere aiuta l’intuito, sentimenti in primo piano.

9. Cancro

Il segno zodiacale del Cancro soffre per situazioni che ristagnano da Gennaio, non è ancora arrivato un momento migliore ma Aprile 2021 si presenta con delle tensioni in meno. La congiunzione Giove Mercurio porta notizie confortanti.

10. Scorpione

Decimo posto per il segno zodiacale dello Scorpione. Il mese di Aprile 2021 porterà molte polemiche ma anche una ripresa sul fronte delle questioni sentimentali. Per quanto riguarda la sfera professionale, le tensioni accumulate da Gennaio sembrano ancora proseguire.

11. Vergine

Undicesimo posto della classifica per il segno zodiacale della Vergine. L’abitudinaria calcolatrice deve fare i conti con un nuovo stile di vita con cui non si è ancora conformata. Aprile 2021 porta intoppi sul lavoro.

12. Pesci

Ultimo posto nella classifica dell’oroscopo di Aprile 2021 per il segno zodiacale dei Pesci. Lo stress e il nervosismo vi attanagliano da Gennaio e proseguono a causa delle molte incomprensioni in famiglia.