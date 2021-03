Ricetta frutta in cartoccio: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta frutta in cartoccio – Per l’ultima ricetta di questa giornata abbiamo deciso di proporvi un dolce un pò diverso dal solito, più leggero e salutare, andremo a vedere come si prepara la frutta in cartoccio. Una ricetta semplicissima che richiede solo 40 minuti di preparazione. Magari piacerà anche ai vostri bambini, che solitamente non amano mangiare la frutta.

Frutta in cartoccio – INGREDIENTI

Ingredienti consigliati per 4 porzioni:

1 mela

1 pera

1 banana

4 prugne

1 fetta di ananas

2 fette di melone

100g di ciliegie

1 noce di burro

2 cucchiaini di zucchero

1 cucchiaio di cannella in polvere (facoltativa)

1 limone

Frutta in cartoccio – PREPARAZIONE

Come prima cosa bisogna lavare e sbucciare tutta la frutta, e poi tagliarla in pezzi, nel caso delle ciliegie andate anche a denocciolarle.

Raccogliete tutta la frutta in un recipiente e spruzzatela con il succo di un limone e mescolate.

Intanto fate dei cartocci con dei rettangoli di carta forno.

Adagiate su ogni rettangolo di carta da forno la frutta e spolverate con dello zucchero, la cannella e il succo della frutta rimasto nel recipiente.

Chiudete bene i vostri cartocci in modo che non fuoriesca il succo.

Adagiate i 4 cartocci su di una leccarda da forno e cuocete in forno preriscaldato, per 20 minuti a 200°C.

Trascorso il tempo estraete i cartocci dal forno e adagiateli sui piatti da portata. Fate intiepidire e serviteli.

Frutta in cartoccio – CONSIGLI

Noi abbiamo utilizzato diverse tipologie di frutta, ma voi se non le preferite o volete modificarne qualcuna, potete utilizzare qualsiasi frutta, anche in base alla stagione, ad esempio pesche, albicocche, fragole, tutto ciò che vi piace. Inoltre, per una versione ancora più golosa, potete servire i vostri cartocci con una pallina di gelato sopra, sarà una vera goduria.