Risparmiare sulla lavastoviglie: la soluzione è incredibile

Ormai sempre più persone hanno la lavastoviglie dentro casa. Si tratta senza dubbio uno degli elettrodomestici più utilizzati da noi italiani. Tuttavia, il consumo di energie è abbastanza importante, con questi semplici consigli risparmiare sulla lavastoviglie sarà veramente possibile.

Molto spesso, a rappresentare una sensibile differenza nei consumi può essere la classe energetica della nostra lavastoviglie. Ormai sul mercato ci sono svariati modelli delle marche più disparate e con classi energetiche diverse. Sicuramente la classe energetica da preferire è quella A+++ ma anche un’A++ va bene, in extremis anche una singola A+.

Come Risparmiare Usando La Lavastoviglie

Il primo trucco è quello di non caricare al massimo la lavastoviglie. Troppi piatti e bicchieri, infatti, rendono difficoltoso il passaggio di acqua e sapone e ci costringerebbero ad un secondo lavaggio con un aumento quindi dei costi. E’ consigliabile fare lavaggi rapidi e a temperature basse per diminuire drasticamente il consumo di elettricità, acqua e di detersivo.

La soluzione incredibile è:

Oltre a caricare poco la lavastoviglie e ad utilizzare lavaggi rapidi e a temperature basse, il consiglio è quelli di utilizzarla in determinate fasce orarie. Impostate quindi la vostra lavastoviglie, con il timer, per farla partire di notte. In quella fascia oraria il costo dell’energia sarà nettamente migliore. Cercate sempre anche di dare una prima pulita alle stoviglie prima di inserirle nella lavastoviglie. Permetterà una pulitura più completa e con un consumo minore di acqua ed elettricità.

Rimuovete con un tovagliolo di carta o una spugna da cucina i residui di cibo dai vostri piatti e pentole. Una cosa importante è controllare comunque regolarmente che il filtro sia ben pulito. Per farlo è sufficiente sganciarlo e passarlo sotto l’acqua corrente eventualmente aiutandosi con una spugnetta.

La pulizia è fondamentale

Pulire regolarmente la lavastoviglie vi aiuterà a ridurre sostanzialmente i consumi facilitando quindi il lavaggio. Senza considerare del costo che risparmierete su una futura assistenza o riparazione della stessa.

Con questi semplici consigli riuscirete a risparmiare davvero tanto con un uso corretto della vostra lavastoviglie.