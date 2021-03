Sostiuisci il burro in cucina con questo ingrediente: è geniale

Si può sostituire burro con olio? La domanda è di attualità e la risposta è…Certo che si può! Si può sostituire il burro con l’olio in qualsiasi ricetta e sempre. Per sostituire il burro con l’olio abbiamo creato una tabella che sarà molto utile.

Ora un piccola prefazione per essere più dettagliati e precisi e per non lasciare nessun dubbio. Nel fritto è assolutamente meglio usare olio poiché il burro ha punto di fumo molto più basso ma fate attenzione alla gestione delle dosi, col burro è facile azzeccare il peso ma con l’olio è facile usarlo in abbondanza e sbagliare.

Quale tipo di olio?

La prima domanda che ci viene è quale olio utilizzare e la risposta a questo quesito è che si può sostituire il burro con qualsiasi olio.

Molto dipenderà dai gusti personali.

Meglio olio di girasole

Per esperienza l’olio di girasole ha un gusto più delicato ed adatto ma per sostituire il burro con l’olio si possono usare qualsiasi olio sia di semi che di oliva, anche se chiaramente il sapore di quest’ultimo è decisamente più vigoroso ed intenso e nel caso dei dolci potrebbe incidere moltissimo sul sapore.

Indipendentemente dalla natura dell’olio da usare non si dovrà modificare le dosi che elencheremo.

In linea di massima ,se proprio non si ha la pazienza di cercare una proporzione precisa, 100 grammi di burro possono essere sostituiti con 80 grammi di olio ed ovviamente il concetto vale al contrario e quindi è possibile sostituire 80 grammi di olio con 100 grammi di burro.

Per i più precisi la tabella è la seguente:

50 grammi di BURRO valgono 40 grammi di OLIO

80 grammi di BURRO valgono 64 grammi di OLIO

100 grammi di BURRO valgono 80 grammi di OLIO

120 grammi di BURRO valgono 96 grammi di OLIO

150 grammi di BURRO valgono 120 grammi di OLIO

180 grammi di BURRO valgono 144 grammi di OLIO

200 grammi di BURRO valgono 160 grammi di OLIO

220 grammi di BURRO valgono 176 grammi di OLIO

250 grammi di BURRO valgono 200 grammi di OLIO