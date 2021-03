Nella vita capita di soffrire di situazioni non piacevoli, con tanti problemi da affrontare e a volte pure delle disgrazie. Non è sempre facile non soccombere a tutto ciò e quando succede il conforto da parte di un amico è importante. Ma siamo sicuri di avere amici capaci di ascoltarci e, soprattutto, aiutarci? Spesso ci confidiamo con persone che crediamo compassionevoli ma all’atto pratico si rivelano quali un muro di indifferenza. Zodiaco: i segni che ti lasciano al tuo destino sono questi.

Ariete

I segni che ti lasciano al tuo destino appartengono principalmente alle persone prive di empatia ossia a quelle che non riescono minimamente a immedesimarsi nei panni degli altri perché concentrate su sé stesse. Tra questi vi è l‘Ariete. Se hai un problema purtroppo non troverai aiuto da un nato del segno zodiacale dell’Ariete anzi, probabilmente verrai visto come una persona sfortunata e anche noiosa, piena di guai e per niente divertente. Un po’ di ilarità la susciterai ma poi sarai scaricato per amici più frizzanti. Meglio così, quell’Ariete forse non era davvero un tuo amico.

Scorpione

Lo Scorpione è infastidito da chi ha dei problemi e vorrebbe annientarlo con il suo pungiglione. Sul piano reale questo si traduce con disprezzo e indifferenza. Per cui ti lascerà al tuo destino a meno che tu non gli abbia fatto un torto: in quel caso provvederà lui al tuo destino perseguitandoti per vendicarsi.

Gemelli

I Gemelli non hanno grande interesse per le sofferenza altrui. Ti lamenti dei guai che passi? A loro non interessa, sei solo noioso e poco stimolante. Al primo impatto possono sembrare personaggi molto altruisti ma è solo un’impressione iniziale. Del tuo destino ai nati del segno zodiacale dei Gemelli non importa niente, conta il loro, soprattutto conta la loro scalata al successo personale.

Vergine

Un altro segno zodiacale appartenente a persone che ti lasciano al tuo destino quando hai dei problemi è quello della Vergine. I nati del segno zodiacale della Vergine sono molto egoisti. Dal punto di vista affettivo non vogliono essere oppressi o considerarsi custodi di chi che sia per cui, se pensi di confidarti con loro dei tuoi guai e magari trovare aiuto concreto e supporto morale, ti sbagli di grosso. Quello che constaterai è l’improvvisa sparizione della persona che conosci, anche se vi frequentate da lungo tempo. Una magia degna di un vero illusionista, che ti ha incantato finché non hai avuto bisogno di lui.