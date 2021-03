Questo articolo potrà sembrarvi poco gentile ma noi vogliamo soltanto fare chiarezza sulla linea di pensiero che guida astrologicamente alcuni segni zodiacali. Questa linea guida può essere giusta e fondata su sensazioni di giudizio intelligente oppure sbagliata e guidata più da antipatie, simpatie, considerazioni errate, considerazioni solo sulla base di elementi futili come l’estetica. In poche parole analizzeremo i segni meno intelligenti dello zodiaco: ecco chi sono.

L’Ariete

Tra i segni meno intelligenti dello zodiaco annoveriamo l’Ariete perché i nati del segno si fanno guidare più dall’impulsività che dal ragionamento ponderato. Agire di impulso e soprattutto con rabbia e impeto, è sempre sbagliato. Gridare, arrabbiarsi, far valere le proprie ragioni con la forza e l’aggressività, imponendosi agli altri, non è un comportamento da persone intelligenti per cui i nati dell’Ariete passano per persone dotate di scarso intelletto.

Il Toro

Tra i segni meno intelligenti come capacità di ragionamento troviamo il Toro perché gli appartenenti al segno sono molto terreni e ancorati saldamente ai loro principi materiali, per cui non sono predisposti a grandi speculazioni intellettive. Per farla breve con un Toro potrete parlare tranquillamente del menù a tavola, del vino, dell’affare immobiliare del momento ma scordatevi una dissertazione filosofica culturale sull’ultimo libro che avete letto o sul film d’autore visto la sera prima. I Toro sono molto terra terra, non per niente appartengono proprio a questo elemento.

I Gemelli

Tra i segni meno intelligenti dello zodiaco ci sono i Gemelli e vi spieghiamo perché. I nati del segno sono dominati dalla doppiezza tipica, di cui un lato compre le loro mancanze. E’ difficile quindi, per chi ha poca capacità di osservazione, scoprire la falsità e le scarse capacità di un Gemelli, perché in loro noterà solo intraprendenza. Questa intraprendenza però poggia su basi molto deboli e che mirano esclusivamente al farsi ricordare con qualsiasi mezzo. Per dirla meglio, i Gemelli vanno avanti perché sono scaltri non perché sono particolarmente intelligenti. Sono furbi.

L’Acquario

Tra i segni meno intelligenti dello zodiaco c’è l’Acquario, per lo stesso motivo dei Gemelli ossia perché più che il ragionamento usa la furbizia e la scaltrezza per raggiungere i propri obiettivi ed è disposto a calpestare tranquillamente gli altri senza provare alcun rimorso o senso di colpa. I nati del segno zodiacale dell’Acquario possono quindi arrivare in alto ad esempio nelle posizioni lavorative ma non perché sono stati intelligenti, perché sono stati più furbi.