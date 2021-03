Micaela Ramazzotti, chi è: età, Paolo Virzì, Instagram

Micaela Ramazzotti è una celebre attrice romana, tra i protagonisti del film Ti Presento Sofia. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Micaela Ramazzotti

Nome: Micaela

Micaela Cognome : Ramazzotti

: Ramazzotti Data di nascita : 17 gennaio 1979

: 17 gennaio 1979 Luogo di nascita: Roma

Roma Profilo Instagram : @micaelaramazzotti

: @micaelaramazzotti Segno zodiacale: Capricorno

Micaela Ramazzotti è una delle attrici italiane più celebri. Ha attualmente 42 anni. La sua carriera è iniziata quando era giovanissima e, dopo aver mandato una sua foto a un giornale, ha iniziato a posare per diversi fotoromanzi, molti dei quali pubblicati sulla rivista Cioè, uno dei cult degli adolescenti italiani negli anni ’90.

Dopo questa parentesi, è iniziata per lei la carriera nel mondo del cinema. Ha esordito nel 1999 davanti alla macchina da presa di Massimo Martella con la pellicola La Prima Volta. Nello stesso anno, è uscito il film La Via degli Angeli, per la regia di Pupi Avati.

Tra le altre pellicola in cui è comparsa è possibile citare Tutta la Vita Davanti, ma anche La Pazza Gioia, per il quale è stata candidata ai David di Donatello come Miglior Attrice Protagonista.

Paolo Virzì

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, conosciutisi sul set di Tutta la Vita Davanti, si sono sposati nel 2009. L’anno dopo, sono diventati genitori di Jacopo. Nel 2013 è invece arrivata Anna. Nel 2018, la coppia ha annunciato la separazione. Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti si sono rimessi assieme nel gennaio 2019.

Instagram

Micaela Ramazzotti è seguita su Instagram da 103mila persone.