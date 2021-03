Coltiva questa pianta nel tuo giardino: ecco qual è

Il mondo intero è colmo di bellezza data dalle migliaia di tipi di piante e fiori il pianeta. Ce ne sono sempre da scoprire e sempre tutte belle ed affascinanti. Riempiono di colore e buon umore le nostre vite da sempre.

Compagne dei nostri terrazzi resi posti accoglienti colorati. Oggi vi vogliamo presentare un fiore di rara bellezza e non molto comune e perfetto da coltivare in balcone o in giardino. Parliamo del giglio orientale.

Il giglio orientale:

Il giglio orientale è un meraviglioso fiore che ha origine nell’Asia orientale dove è comune.

Ci regala fiori colorati e grandi e che sprigionano un intenso profumo . E’ formato da sei petali con una varietà di colori che spazia dal giallo al bianco, dal lilla al rosso. Le verdi foglie sono intense ed allungate.

Tipo di terreno e acqua:

Ama l’esposizione al sole e, se rispettiamo questa caratteristica, cresce rigoglioso. Il terreno ideale ha un ph che oscilla tra 6 e 6.5 ma tollera molto bene i terreni neutri. Molto forte con tutte le condizioni climatiche ma predilige un terreno costantemente umido. Per annaffiarlo bisogna inumidire il terreno dove è piantato e bisogna evitare l’acqua diretta sui fiori poichè potrebbero danneggiarsi.

Fioritura:

Fiorisce nel periodo estivo ed i migliori momenti per piantarlo sono in primavera od in autunno. Un’avvertenza per chi ama i gatti e ne apprezza la compagnia. I nostri amici felini è meglio che siano alla larga dal giglio orientale perchè tossica per loro. Alcune sostanze della pianta , se ingerite dai gatti, provocano irritazione e senso di malessere generalizzato. Comunque sarebbe un peccato non concedersi la bellezza che questa pianta ci dona ma doveroso avvisare di questa incompatibilità con i mitici gatti.

Si può ovviare a questo problema ponendoli in un posto inaccessibile per i felini sempre ricordando che, anche se tollera la mezz’ombra, il giglio orientale ama l’esposizione ai raggi solari. Provate a piantarli durante le mezze stagioni e sarete soddisfatti.