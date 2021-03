Congelare il succo di limone: si può fare?

Il limone è qualcosa di prezioso e come tutte le gemme ha una durata limitata.

Non mi dite che non vi è mai capitato di avere la dispensa piena di agrumi che non siete riusciti ad usare e che sono andati a male. Quanto vi dispiace quando li gettate? io penso moltissimo.

Ma ora vi sveleremo un metodo per conservare il vero nettare del limone …Il succo di limone!

Avremo la riserva da usare in mille modi di succo di limone e lo avremo disponibile ogni volta che ci serve in cucina.

Ecco a voi in esclusiva il metodo geniale:

Questo è un metodo geniale e strepitoso: Congelare il succo di limone! In molti si chiederanno se è possibile o no.. La risposta ovviamente è affermativa, vediamo adesso come precedere:

Per prima cosa spremiamo i nostri limoni con uno spremiagrumi. Facciamone quanto ne vogliamo e poi filtriamo il succo al fine di eliminare la polpa ed i semi che inavvertitamente potrebbe essere finiti nel succo.

Fatto ciò, prendiamo i classici contenitori per il ghiaccio da freezer e versiamo il succo all’interno. Mettiamo il contenitore e lasciamo che si congeli.

Otteniamo un ingrediente importante e già diviso in dosi e quindi facile da gestire.

Come utilizzarlo?

Ci serve in cucina? lasciamo scongelare la quantità che ci serve e siamo pronti.

Ci serve per un drink? ancora meglio…non solo arricchisce di sapore il drink ma lo mantiene anche freddo. Ottima soluzione in entrambi casi.

Piccoli consigli per non avere sorprese

Se sappiamo che spesso cuciniamo un determinato piatto dove serve succo di limone in specifica quantità, cerchiamo di saper già quanti cubi estrarre dal congelatore pesando l’unità prima di metterlo al freezer.

Questo metodo ci aiuta non solo ad evitare di gettare via limoni andati a male ma anche a gestire al meglio la quantità, ottimizzandone il consumo e la quantità.

Con questo semplice metodo eviteremo lo spreco e avremmo un succo di limone sempre pronto all’uso.