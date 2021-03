Abbiamo invitato qualche amico a cena o qualche parente e vorresti completare il pasto con un bel dolce per fare quel peccato di gola tanto liberatorio? Se si leggi come preparare un gustosissimo dessert semplice ma gustoso.

Stiamo parlando di un buonissimo dolce al cucchiaio che, malgrado la semplicità di preparazione, soddisferà tutti i tuoi invitati. Stiamo parlando della zuppa inglese al mascarpone, sintesi perfetta di semplicità e gusto.

Ingredienti per preparare un dolce al cucchiaio semplice ed economico:

La ricetta è per 4 porzioni e calcola percentualmente se le tue esigenze sono diverse. Gli ingredienti sono:

320 grammi di mascarpone

200 grammi di ricotta vaccina

16 savoiardi

120 frammi di zucchero semolato

marsala secco quanto basta

16 cl di liquore alchermes

menta fresca

cacao amaro

Procedimento della ricetta di un buonissimo dolce al cucchiaio:

Iniziamo la procedura:

Setacciamo finemente la ricotta in un recipiente ampio e frulliamola con lo zucchero fino ad ottenere una crema senza grumi, omogenea e vaporosa. Aggiungiamo il mascarpone e continuiamo a frullare per più di due minuti. Lasciamo a riposo il composto per qualche minuto ed aggiungiamo il marsala secco e mescoliamo il composto.

Iniziamo a dedicarci ad altro. Tagliamo i savoiardi ed inzuppiamoli rapidamente e solo dal lato superiore in un recipiente di alchermes diluito con acqua. Andiamo a prendere le nostre coppette o bicchieri per creare monoporzioni da servire in tavola. Iniziamo a riempire il fondo delle coppette con la crema di mascarpone precedentemente preparata per poi aggiungere i savoiardi e continuare con questo ordine fino al raggiungimento dell’orlo della coppetta.

Prestiamo molta attenzione nel mettere l’ultimo strato, deve essere di crema di mascarpone ben sistemata. Prendiamo le nostre coppette e posizioniamole nel frigorifero dove le lasceremo per almeno 3 ore.

Quando il pranzo volgerà verso la fine, togliamo le coppette dal frigo e facciamole riposare qualche minuto. A questo punto aggiungiamo una spolverata di cacao e decoriamo con qualche fogliolina di menta. Otterrete un dolce al cucchiaio ottimo e che farà contenti tutti i commensali.