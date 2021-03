Fiori che durano tanto: ecco la classifica

Le nostre case sono abbellite da fiori freschi. Le rendono molto più accoglienti e danno quel tocco di freschezza inimitabile. Solitamente li mettiamo nei vasi e sono fiori recisi e la loro bellezza è destinata a sfiorire. Malgrado le nostre cure, la durata del loro splendore difficilmente supererà la settimana e ,se non ce ne occupiamo, si appassiranno ancora prima. È un peccato ma è la verità.

Vi diremo quali sono i fiori che durano di più in vaso. Anche loro avranno una vita non molto lunga ma sicuramente più longevi della media. Ci aiuteranno a profumare la casa, a colorarla ed a dargli quel tocco di classe in più.

La classifica di quelli più resistenti:

Il primo fiore in classifica che vi suggeriamo è il garofano. Generalmente si mette in balcone ma anche reciso nel vaso. I colori di questo fiore sono intensi e mettono allegria. Si suddivide in molte specie dandoci l’imbarazzo della scelta e permettendoci di abbinare i colori ai mobili della casa. IL garofano ha il fiore molto resistente anche in vaso. Può durare fino a 2 settimane in vaso.

Il secondo interessantissimo fiore è il giglio. Il giglio è molto antico. Se curato nel modo giusto dura molto tempo . Tornando indietro nel tempo, in Grecia rappresentava l’amore sublime.

Gradino più basso del podio troviamo un altro fiore estremamente resistente è la alstroemeria che somiglia al giglio ma non è un giglio. Si presta moltissimo per le aiuole del giardino ma va bene anche sul terrazzo. Questo fiore ha durata in vaso simile ai precedenti.

Questi tre fiori arriveranno a due settimane in vaso e saranno cornice perfetta per le nostre dimore. Perché utilizzare i fiori in vaso se sappiamo che dureranno poco? Perché sono di una bellezza profonda, di un profumo intenso, perché sono eleganti e perché è un regalo che spesso viene scambiato tra le persone come gradito omaggio. Ve ne abbiamo consigliate tre che avranno vita breve ma sicuramente molto più lunga della media dei fiori in vaso