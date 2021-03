Ci sono persone che sono particolarmente predisposte a perdere la calma e a cedere a scoppi di ira nelle più varie situazioni. Ogni evento stressante o particolare, che mette in difficoltà, riceve come risposta molta rabbia. Certamente reagire rabbiosamente non fa bene e lascia anche una pessima impressione sugli altri. Questo atteggiamento può essere una predisposizione alla nascita in base alla posizione di stelle e pianeti in determinate case astrologiche. Per cui lo zodiaco può aiutarci a comprendere chi più facilmente si trova a soccombere all’impulso dell’ira in maniera molto frequente. Oroscopo, quali sono i segni più arrabbiati: scopriamo le loro caratteristiche.

L’Ariete

Tra i segni più arrabbiati c’è sicuramente l’Ariete. I nati del segno sono molto frequenti agli scatti di ira e rabbia perché molto impulsivi. L’impulsività è infatti proprio la caratteristica principale dei nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Gli Ariete reagiscono sempre male quando sono contraddetti o quando qualcosa non va secondo i loro piani. La loro foga si sfoga con urla e male parole accompagnate da gesti anche violenti come il venire alle mani per motivi futili.

Il Toro

Tra i segni più arrabbiati annoveriamo anche il Toro. Ciò che scatena la sua rabbia è in genere la gelosia. Se un nato del Toro si scopre ad esempio tradito dal partner, la sua rabbia sarà incontrollabile, una vera furia. Il Toro esploderà in urla altissime e cercherà di rompere tutti gli oggetti che ha intorno per sfogare la sua rabbia. A differenza dell’Ariete però, non cercherà di venire alle mani con le persone.

Il Cancro

Possiamo contare anche il Cancro nell’ambito dei segni più arrabbiati dell’oroscopo facendo però alcune precisazioni. Ciò che identifichiamo come rabbia in una persona del segno del Cancro è in realtà il frutto di un tratto caratteristico dei nati ossia dell’essere lunatici. Chi è lunatico quindi appare sempre arrabbiato per qualcosa. Nel caso del Cancro scatenare il suo malumore è molto facile perché basta anche un piccolo torto di poca importanza, ma che per il Cancro ha sempre grande valore.

Lo Scorpione

Quali sono i segni più arrabbiati dell’oroscopo? Sicuramente uno è quello dello Scorpione. Lo Scorpione non perdona. Molto facile all’ira e al rancore, questo segno di acqua è uno fra i più rabbiosi e vendicativi in tutto lo zodiaco. Bisogna guardarsi bene dal farlo arrabbiare perché è capace di perseguitare la sua vittima con propositi di vendetta fino alla fine dei suoi giorni.