Raffaella Fico: come è oggi sua figlia Pia Balotelli?

Raffaella Fico non è solo una celebre showgirl e un’apprezzata influencer. Tra gli ospiti della prima puntata di Game of Games: Gioco Loco, programma condotto da Simona Ventura, è anche un’amorevole mamma di Pia.

Pia Balotelli: ecco come è diventata oggi

Pia Balotelli è nata nel dicembre 2012. Figlia di Raffaella Fico e di Mario Balotelli, è stata riconosciuta dal padre solo nel febbraio 2014. La relazione tra la showgirl campana – che ha da poco concluso la storia d’amore con l’imprenditore Giulio Fratini, apparso assieme a Roberta Morise sul profilo Instagram di lei – e il bomber bresciano è stato a dir poco burrascosa; per fortuna oggi è tornato il sereno e i due ex vanno d’accordo, tanto da aver fatto parlare il gossip in merito a un loro ritorno di fiamma (smentito).

Il calciatore, come ricordato dalla ex stessa, è oggi un padre tenerissimo, innamorato della sua primogenita. A dimostrazione di ciò, è possibile citare le numerose foto della bimba che condivide su Instagram.

Una delle più belle risale a Pasqua dello scorso anno e vede Pia, che allora doveva ancora compiere 8 anni, con in mano un uovo di cioccolato.

La bimba, che ha un fratello minore di nome Lion, nato nel 2017 dalla relazione tra Super Mario e l’allora fidanzata Clelia, è bellissima ed è un meraviglioso mix, per quanto riguarda i tratti somatici, tra mamma e papà.