Beatrice Marchetti, chi è: età, fidanzato, carriera

Beatrice Marchetti è una delle nuove naufraghe che approderanno all’Isola dei Famosi durante l’edizione del 2021. La famosa fotomodella è infatti pronta ad entrare all’interno della squadra dell’Isola insieme anche ad Isolde Kostner. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lei come la sua età, la carriera e soprattutto chi è il suo fidanzato.

Beatrice Marchetti è nata nel 1996 ed oggi ha 25 anni. La sua città natia è Zone, un piccolo comune lombardo di 1000 abitanti che si trova in provincia di Brescia. Poche sono le cose che si sanno su di lei perchè è sempre riuscita a tenere al segreto tutta la sua vita privata. Con molta probabilità potremo scoprire qualcosa in più su di lei durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Andiamo comunque a provare a carpire qualcosa su di lei e scopriamo che è una modella che si contraddistingue da uno stile molto semplice e soprattutto fresco. Una bellezza naturale senza mai esagerare e proprio per questo arriva come naufraga alla corte di Ilary Blasi.

Dovrà purtroppo rinunciare alle scarpe, per le quali è una vera patita e si dice in giro che ne abbia in quantità industriali, ma anche allo shopping ed alle sue passioni che sono la musica e gli amici. Molto attiva sui social network, soprattutto su Facebook dove spesso pubblica dei contenuti per i propri fan. Ama molto viaggiare e scoprire nuove culture: probabilmente anche per questo motivo si è lasciata convincere dall’andare in Honduras.

La carriera di Beatrice Marchetti ha inizio quando aveva solamente 16 anni grazie alle passerelle parigine. Ha infatti iniziato a sfilare per Giambattista Valli e molta gente si è interessata a questa bellissima ragazza che oggi è alta poco più di 1,80m. Il suo sogno, fin da piccola, era proprio quella di fare la modella e da quel momento è riuscita a raggiungere grandi risultati. Ha posato infatti per diverse riviste di moda molto conosciute ma è stata anche il volto di molte campagne pubblicitarie.

Ha anche partecipato ad un film di Paolo Sorrentino. Nel 2018 ha infatti occupato una piccola parte all’interno di “Loro”.

Beatrice Marchetti – Fidanzato

Considerato quanto abbiamo detto poche righe più sopra non sappiamo se Beatrice Marchetti abbia un fidanzato. Ciò che comunque è sicuro è che la ragazza avrà diversi spasimanti considerata la sua incredibile bellezza.