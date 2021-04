La Casa di Carta 5, mistero sulla data di uscita: la situazione

La Casa di Carta 5 è così tanto attesa dal pubblico che sta già inserendo nella testa delle persone misteri su misteri. Il professore e la sua banda sono già prontissimi per completare la loro missione ma, purtroppo, non si sa ancora quando sarà disponibile su Netflix. O meglio, la situazione non è delle più semplici. Si era infatti detto che doveva uscire il 9 Aprile 2021 e per questo motivo i tantissimi fan di quella che è probabilmente la serie Netflix più vista di sempre erano in estasi: avrebbero finalmente potuto conoscere il finale.

Qualche giorno fa è arrivata invece una possibile smentita categorica su questa data ufficiale e tutto adesso è in una bolla di sapone pronta ad esplodere. L’anno scorso, dopo l’uscita della Casa di Carta in pieno lockdown siamo rimasti tutti con il fiato sospeso per il fatto che, realmente, non finisce in nessuna maniera.

Dopo i clamorosi avvenimenti infatti adesso tutti ci attendiamo qualcosa di incredibile, ma non sappiamo quando. Un altro profilo non ufficiale aveva sottolineato che la data di uscita della Casa di Carta 5 sarebbe stata entro fine Aprile, salvo poi capire che si trattava dell’ennesima bufala messa in giro da un profilo molto grosso e che quindi era riuscito a rendere virale la falsa notizia.

A questo punto non sappiamo dirvi con esattezza quando esce la Casa di Carta 5 ma con molta probabilità sarà entro il mese di Luglio 2021. Solitamente infatti Netflix sceglie questo come periodo per il lancio di nuovi episodi importanti oltre ai primi mesi dell’anno.