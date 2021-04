Questo articolo vi sembrerà un po’ particolare. Davvero esistono persone che non vogliono essere amate? Sì, possiamo dire che ci sono individui per cui l’esperienza dell’amore non è così indispensabile e che, soprattutto, hanno orrore del romanticismo, di tutto ciò che è smielato e zuccheroso in un rapporto sentimentale. Esistono persone in cerca della loro strada da soli e che in solitudine stanno bene, gente che crede nella libertà e riguardo a questa non vuole sperimentare limitazioni. E tutti i motivi del loro atteggiamento ce li spiegano le stelle. Zodiaco, i segni che non vogliono essere amati: scopriamo i motivi dietro la loro linea di pensiero.

I Gemelli

I nati del segno zodiacale dei Gemelli non vogliono essere amati intensamente perché hanno paura di essere legati e vedono questo come una limitazione alla loro libertà e al loro movimento. Quest’ultimo punto è molto importante per il segno zodiacale dei Gemelli poiché la combinazione astrale è dominata da Mercurio, il pianeta del movimento, del dinamismo, di ciò che si muove e, di conseguenza, porta dei frutti. Se si resta fermi non si va avanti e i Gemelli lo sanno bene per cui preferiscono dedicarsi a flirt fugaci e passeggeri piuttosto che essere oppressi da chi vuole imprigionare il loro cuore e tenerlo fermo e legato al suo posto.

Il Capricorno

Tra i segni che non vogliono essere amati c’è quello del Capricorno, che ha particolarmente orrore di tutto ciò che è smielato, sdolcinato, zuccheroso, insomma, dei rapporti sentimentali particolarmente appiccicosi con persone bisognose di affetto e soffocanti. Il rigido Capricorno rifiuta tutte le manifestazioni di affetto e le effusioni preferendo concentrarsi sui suoi obiettivi lavorativi. Il Capricorno preferisce quindi dedicarsi alla carriera piuttosto che all’amore, sta bene da solo per quanto riguarda la vita personale ma non potrebbe mai stare senza lavorare, sua ragione di vita.

L’Acquario

Tra i segni che non vogliono essere amati troviamo anche quello dell’Acquario. Gli appartenenti al segno zodiacale dell’Acquario sono molto individualisti, menefreghisti, non si fanno mai problemi e vivono la loro vita in maniera molto serena. Sono poco interessati agli altri e più a se stessi. Essere single o meno per gli Acquario non è un problema e non sono propensi a essere oggetto d’amore. Sostenitori della libertà, gli Acquario non vogliono essere soffocati e limitati da partner insistenti per cui preferiscono non essere amati per continuare a condurre tranquillamente la loro vita.