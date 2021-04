La pianta da giardino che può farci sentire più sereni ed allegri

Da sempre usiamo le piante per arredare e dare un qualcosa in più alle nostre case. Il metro di giudizio non deve essere solo estetico secondo noi e dobbiamo anche stare attenti anche ad altri fattori tipo il nostro benessere.

Associando il concetto al benessere, il nome che ci viene in mente è l’Erba Stella. Una pianta bellissima che ha la particolarità di illuminare gli ambienti e di renderci di buon umore e sereni.

Descrizione dell’Erba Stella

L’erba stella che viene conosciuta anche come minutina, è la pianta che per eccellenza si sposa al concetto casa. Tra i suoi vantaggi, oltre al fatto che può essere piantata in ogni momento dell’anno, c’è che emana un profumo meraviglioso tra le mura delle nostre case e sarà bellissimo svegliarsi con questa fragranza. È formata di foglie generosamente fornite di vitamine e sali minerali.

Come utilizzarla

Da ricordare a chiare lettere che in cucina è usatissima per infusi, insalate e gustose frittate. Aumenteranno i momenti che siamo rilassati e se la coltiviamo da soli sarà ancor più rilassante perché ne conosciamo la qualità. Penso vi bastino tutte queste qualità per convincervi di prendere questa pianta fenomenale.

Dove metterla

Solitamente predilige l’ambiente esterno. Potete piantarla sia a terra che in vaso. Non abbiamo un giardino e ci preoccupiamo? Nessuna paura di lasciarla in casa. Una cosa vi vogliamo chiarire: se proprio non potete o volete avere piante vi consigliamo comunque di non privarvi di questa pianta.

Caratteristica delle foglie

Recatevi in erboristeria e troverete le foglie in vendita. Il suo utilizzo è consigliato per le virtù positive apportate al fegato ed alla digestione e, ovviamente, consultate un medico prima di recarvi in erboristeria e fatelo indipendentemente se la coltivate in proprio o se l’acquistate. La sicurezza non è mai troppa e poi il medico è la persona da interpellare a prescindere per poter godere di questa erba stella così benefica e che dona buon umore. Non c’è più nulla da dire se non di provare per credere.