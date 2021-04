Ricetta polpette di melanzane: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta polpette di melanzane – Le polpette sono il secondo piatto più famoso al mondo. Si possono preparare praticamente con qualsiasi ingrediente, anche se la ricetta originale prevede l’utilizzo del macinato di carne. Noi oggi abbiamo deciso di proporvi una ricetta vegetariana, andremo a preparare delle polpette di melanzane, ottime in ogni occasione, sia come secondo piatto, ce come antipasto o aperitivo. Magari se decidete di proporle come aperitivo, fate delle polpette più piccole, cosi saranno un finger. Vediamo cosa ci occorre e come si preparano.

Polpette di melanzane – INGREDIENTI

Ingredienti per 6 persone:

1kg di melanzane

400g di pane raffermo

4 uova

100g di parmigiano grattugiato

Prezzemolo

Sale

Pepe

1 spicchio di aglio

Pangrattato

Olio di semi per friggere

Polpette di melanzane – PREPARAZIONE

Come prima cosa bisogna lavare e tagliare le melanzane a pezzi grossi. Intanto mettete il pane raffermo in acqua.

Intanto mettete una pentola con acqua e sale sul fuoco e lessateci dentro le melanzane.

Scolatele e strizzatele per eliminare l’acqua in eccesso.

Mettete le melanzane in una terrina. Prendete il pane ormai ammollato, strizzatelo e aggiungetelo alle melanzane.

Aggiungete sale, pepe, prezzemolo tritato, uno spicchio di aglio tritato, le uova e il parmigiano.

Impastate il tutto come se stesse preparando delle normalissime polpette.

Una volta ottenuto un composto omogeneo fate le polpette della dimensione che preferite.

Mettere a scaldare l’olio in un pentolino e quando sarà caldo friggete le polpette.

Scolatele e mettete su un fogli odi carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Ora le vostre polpette di melanzana sono pronte per essere servite, calde, tiepide o anche fredde.

Polpette di melanzane – CONSIGLI

Volendo, le melanzane potete anche frullarle, però se la consistenza è troppo molle, vi consigliamo di aggiungere qualche cucchiaio di pangrattato nell’impasto. Volendo potete anche arricchirle con un cubetto di mozzarella nel centro. Se non volete friggerle, cuocetele in forno per 15 minuti, fino a che non diventeranno belle dorate.