Che cosa vogliamo intendere parlando di segni che non tornano? Certamente ci riferiamo a quelli che non tornano in amore, quando una storia si rompe per loro volontà per cui mantengono fermo il proposito che li ha portati a concludere il rapporto sentimentale. Ma i segni che non tornano sono anche quelli che vivono il presente e non pensano mai al passato crogiolandosi nel ricordo di un tempo magari anche più felice. Zodiaco, quali sono i segni che non tornano: scopriamo le loro caratteristiche.

Lo Scorpione

Lo Scorpione è un segno che non torna nel senso che non ritorna sui suoi passi dopo aver preso una decisione. Questa decisione può essere sia in positivo che in negativo. In senso negativo purtroppo troveremo esempi abbastanza problematici. Ad esempio se avete fatto un torto a uno Scorpione lui vorrà vendicarsi e non si ravvedrà mai, non tornerà mai indietro a riguardo di questa decisione ma vi perseguiterà anche per lunghi anni, anche se non gli siete più davanti, cercherà di sapere cosa fate per interferire. Anche per quello che riguarda l’amore lo Scorpione non torna indietro. Se vi lascia è finita per sempre.

Il Capricorno

Un segno che non torna è quello del Capricorno. I nati del Capricorno sono dotati della grande capacità del distacco psicologico. Vivono esclusivamente il presente e la quotidianità, sono indaffarati con ciò che è in essere, che sia il lavoro o questioni famigliari, per cui non li vedrete mai crogiolarsi nel passato. Il Capricorno non torna neanche in amore. Se vi lascia è per sempre, non aspettatevi sms improvvisi sul cellulare ma silenzi, gli stessi che in genere vi mette davanti in presenza. I nati del segno zodiacale del Capricorno non hanno tentennamenti, ripensamenti, non soffrono di crisi emotive, vogliono soltanto essere lasciati in pace da chi è troppo emotivo per i loro gusti.

L’Acquario

Tra i segni che non tornano c’è anche l’Acquario. I nati tra il 21 gennaio e il 19 febbraio sono troppo rilassati per farsi tutti questi problemi in amore, per i ritorni. Gli Acquario sanno bene che l’Oceano è pieno di pesci che non aspettano altro che essere pescati da loro. Per cui che bisogno hanno di lasciare una persona e poi tornarci insieme quando ci sono molte altre novità? Quando chiudono lo fanno senza pensieri e senza stress. Gli Acquario poi non hanno nessun rimpianto ne intenzione di rimuginare sul passato.