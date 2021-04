Quali sono i segni più strani dello Zodiaco? Ma soprattutto cosa si intende con l’aggettivo strano? Sono considerati strani quei comportamenti che non riusciamo a decifrare, che non riusciamo a riconoscere perché non corrispondono a quelli comuni all’interno delle più varie situazioni. Pare che alcuni individui siano più predisposti di altri ad assumere atteggiamenti non decifrabili e interpretabili come stranezze. La colpa è tutta delle stelle. I segni più strani dello Zodiaco: ecco chi sono.

I Gemelli

I Gemelli sono considerati tra i segni più strani dello Zodiaco a causa dei loro atteggiamenti ambigui. La doppiezza del segno conferisce infatti atteggiamenti e comportamenti difficilmente interpretabili ai nati del segno zodiacale dei Gemelli. Quando li si conosce sembrano persone affabili e alla mano per poi passare istantaneamente ad ignorare l’interlocutore. A volte i Gemelli sembrano pieni di vita, allegria ed energia per poi passare all’essere cupi e depressi. Tutte queste condizioni mutevoli del loro animo vengono viste dagli altri come strane.

Il Cancro

Tra i segni più strani dello Zodiaco troviamo il Cancro. La caratteristica preponderante di questo segno è la mutevolezza repentina dell’umore a causa dell’influsso lunare. La Luna domina il segno del Cancro conferendo ai nati il tratto tipico della lunaticità. Chi è lunatico cambia umore di continuo, così come cambiano di continuo le fasi lunari. Il risultato quindi sono atteggiamenti, umori, comportamenti tipici dei nati del segno che diventano difficilmente comprensibili alle persone posate e assertive, per cui fanno definire quello del Cancro uno dei segni più strani dello Zodiaco.

La Vergine

Tra i segni più strani più dello Zodiaco c’è anche quello della Vergine. I nati della Vergine possono essere definiti come un vero enigma. Sono capaci di spendere intere settimane per elucubrare ragionamenti contorti che non li porteranno da nessuna parte per risolvere un problema anche semplice. Tipico poi della stranezza del relazionarsi con una persona del segno zodiacale della Vergine è il dover sottostare alle sue incomprensibili sparizioni e al suo negarsi al telefono e di persona senza un apparente motivo.

Lo Scorpione

Tra i segni più strani dello Zodiaco c’è certamente lo Scorpione, la cui nebulosità e il non buon carattere sono davvero difficili da comprendere. Non si capisce perché i nati del segno siano tanto rancorosi e vendicativi o abbiamo interesse a fare del male agli altri per compiacersi. La risposta è nei transiti planetari presenti alla nascita degli individui del segno ma comunque è tutto molto strano.