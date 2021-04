Pina Turco, chi è Michela Caprioli in La Fuggitiva? Età, carriera, marito

Pina Turco interpreta Michela Caprioli nella nuova miniserie italiana targata Rai La Fuggitiva, con Vittoria Puccini come protagonista. Si tratta di un volto già molto conosciuto sia nell’ambito delle produzioni seriali che cinematografiche.

Chi è Pina Turco

Nata a Torre del Greco, in provincia di Napoli, Pina Turco ha conseguito la laurea presso l’Università La Sapienza di Roma ed in seguito ha frequentato la scuola teatrale Enzo Garinei. Il suo debutto sul grande schermo è datato 2010 nel film di Silvio Muccino Un altro mondo mentre in televisione è nota per aver interpretato Maddalena nella fiction Un Posto al Sole. I fans di Gomorra l’hanno “conosciuta” nella serie per aver interpretato la consorte di Ciro Di Marzio. Per la televisione più recentemente ha preso parte a La compagnia del Cigno e Natale in casa Cupiello, con Sergio Castellitto.

Impegnata anche nel lavoro di sceneggiatrice, nel 2016 si guadagna un David di Donatello per aver co-sceneggiato il cortometraggio Bellissima.

Vita privata e social

Seguito da oltre 8600 followers, Pina sul proprio profilo Instagram è solita pubblicare post inerenti al proprio lavoro ma non manca qualche scatto “personale” in compagnia del marito Edoardo De Angelis, sceneggiatore e regista. La coppia si è sposata nel 2017 a Castelvolturno ed ha avuto un figlio, Giorgio.