Ricetta biscotti banana e frutta secca: ingredienti, preparazione e consigli

Ricetta biscotti banana e frutta secca – Oggi abbiamo deciso di proporvi una ricetta semplicissima, ma golosa, e anche nutriente, andremo a vedere come si preparano i biscotto alla banana con frutta secca. Questi biscotti non solo sono buonissimi, e piaceranno praticamente a tutti, ma sono anche ricchi di benefici, questo perché sia la banana sia la frutta secca apportano numerosi benefici al nostro organismo. Ovviamente, ci teniamo a specificare, che fanno bene al nostro organismo, ma se consumati in quantità moderate, quindi anche se sono alimenti sani, non esagerate, perché un eccesso non è mai consigliato in nessun caso.

Biscotti banana e frutta secca – INGREDIENTI

Dosi per 4-6 persone:

100g di zucchero

2 banane mature

Succo di mezzo limone

1 bustina di vanillina

75g di gherigli di noce

75g di nocciole

2 cucchiai di pistacchi

3 albumi

Biscotti banana e frutta secca – PREPARAZIONE

Come prima cosa, in una terrina, montate gli albumi con le fruste elettriche.

Dopo 2-3 minuti, senza spegnere le fruste, aggiungete anche lo zucchero, la vanillina e il succo di limone.

Mettete il composto a cuocere a bagnomaria, continuando a mescolare fino ad ottenere un composto liscio, cremoso e omogeneo.

Intanto, tritate le noci e le nocciole e tagliate le banane a fette sottili.

Incorporate tutto negli albumi e cercate di mescolare con delicatezza, per non smontare il composto.

Una volta aver amalgamato tutto, foderate una leccarda con carta da forno.

Prendete l’impasto a cucchiaiate e adagiatelo sulla carta forno.

Cospargete tutti i biscotti con i pistacchi.

Cuocete in forno preriscaldato, per 20 minuti a 160°.

Una volta pronti lasciateli raffreddare prima di servirli.

Biscotti banana e frutta secca – CONSIGLI

Vi consigliamo di servire questi biscotti ben freddi, così saranno più croccanti. Noi abbiamo utilizzato i pistacchi come guarnizione dei biscotti, ma volendo, potete aggiungerli nell’impasto, e potete anche variare la frutta secca utilizzata, ad esempio potete aggiungere le mandorle. Potete guarnire i biscotti anche con delle gocce di cioccolato.