Mangiare limoni tutti i giorni fa bene? Ecco cosa dice l’esperto

Il limone è uno degli agrumi più amati e utilizzati non solo in Italia ma nel mondo. Ma quali sono i suoi benefici e mangiarlo tutti i giorni è possibile? Ecco cosa dicono gli esperti dopo aver visto anche come riutilizzare la buccia di limone.

Benefici del limone

Il limone è un agrume conosciuto sin dall’antichità e impiegato per i suoi tantissimi benefici e proprietà. Ricco di acqua, sali minerali e vitamine è un vero e proprio toccasana per l’organismo.

Ma quali sono tutti i suoi benefici più riconosciuti?

Migliora la digestione e stimola la produzione di bile del fegato che è necessaria nel corso di questo processo. I limoni, come anticipato, sono ricchi di Vitamine e sali minerali che hanno una azione detossinante per eliminare tutte le tossine che vengono accumulate nell’organismo durante il giorno. Non solo, aiuta ad alleviare i sintomi di una digestione pesante come gonfiore o bruciore di stomaco.



Il limone è depurativo e diuretico se associato anche all’acqua, per esempio. Come anticipato ha un forte potere pulente, antinfiammatorio e antibatterico stimolando la diuresi e garantendo la salute di tutto l’apparato urinario. L’acido citrico che è presente all’interno dell’agrume è essenziale così da massimizzare la funzione degli enzimi che vanno a stimolare il fegato e aiutare il corpo della disintossicazione.



È un grande alleato del sistema immunitario anche per la presenza ricca di Vitamina C, contrastando quelli che sono i malanni di stagione. Anche il potassio è importante riducendo la pressione del sangue per i suoi effetti antinfiammatori diretti. Non è tutto, infatti il limone è utile per assorbire il ferro e creare una barriera protettiva al sistema immunitario stesso. In caso di tosse e muco, questo agrume riduce la sua quantità e sviluppo grazie alla sua azione antibatterica.



Il limone riduce inoltre i livelli di acidità nel sangue così da contrastare quelli che possono essere episodi di acidosi nel sangue.



Mette energia e migliora il buon umore, riducendo ansia e depressione mantenendo la salute delle ossa. Rinfresca inoltre l’alito e aiutano in caso di male ai denti o gengive infiammate.



Non manca l’ azione idratante soprattutto durante i periodi caldi ed è un ottimo rimedio per dimagrire se assunto nella maniera più corretta (sgonfia, elimina i liquidi e le tossine in eccesso).

Posso mangiare limoni tutti i giorni?

I limoni vengono utilizzati tutti i giorni da tantissime persone e in più ambiti. Secondo gli esperti questo è un agrume che non possiede particolari controindicazioni e può essere assunto da ogni soggetto seppur soffra di gastrite e ulcere.

Certo, chi ha delle infiammazioni in corso è bene che diluisca l’agrume con l’acqua al fine di poter eliminare il suo grado di acidosi e poter ottenere quelle che sono tutti i benefici/proprietà in esso contenute. Inoltre ha un buonissimo effetto diuretico, quindi bevuto al mattino è sicuramente ottimale per ripulire l’organismo e contare sul suo effetto che elimina i liquidi in eccesso.

In caso di dubbi chiedere sempre al proprio medico di fiducia, che potrà valutare quelle che sono le condizioni personali.

