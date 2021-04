Verona Lazio: come vedere la partita se DAZN non funziona e canale SKY [GUIDA]

Verona Lazio è la partita che sarà trasmessa in diretta su DAZN alle ore 15 di questo pomeriggio. Il problema però è che DAZN non funziona e per questo motivo molte persone stanno provando ad adottare delle strategie per vedere la partita in diretta.

Tantissimi i problemi fino a questo momento per i tifosi di Inter e Cagliari, la partita che si è giocata alle ore 12:30 di questa domenica. Il match si è concluso sul risultato di 1 a 0 per i nerazzurri che tornano ancora una volta ad undici lunghezze in più sulla seconda in classifica, il Milan.

Come vedere Verona Lazio: DAZN non funziona

Nel caso in cui utilizziate l’app di DAZN per vedere Verona Lazio non potrete probabilmente farlo perchè in questo momento l’app non funziona.

Per vedere la partita a questo punto avrete bisogno di essere abbonati a Sky e collegarvi sul canale 212. Infatti sul canale 209 continuerà il post partita di Inter Cagliari.