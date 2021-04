Oroscopo di domani, martedì 13 Aprile 2012: Branko

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 13 aprile 2021. Un’altra settimana di aprile è partita, una settimana che promette molte novità dagli astri. Vuoi scoprire in anteprima consa ti accadrà nelle prossime ore? Dai uno sguardo all’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà un’altra giornata molto proficua, di un periodo che ti vede come protagonista. Si preannuncia una giornata degna di record sportivi! Non sprecarla inutilmente, rimanendo con le mani in mano.

Toro

Domani si comincerà a respirare profumo di grandi novità. Il tuo compleanno sta per avvicinarsi e porterà molti cambiamenti nel cielo. Tanto per iniziare martedì ospiterai la Luna nel tuo segno: questo passaggio ti regalerà più serenità.

Gemelli

Domani si comincerà a fare sul serio. Dal 14 le stelle traslocheranno nel segno del Toro e ti richiederanno più senso pratico, più concretezza e riflessività. Dovrai osservare, studiare, raccogliere le tue idee e farti trovare pronto a partire!

Cancro

Martedì non sarà un giorno facile! Nelle prossime 24 ore dovrai fare i conti con un nervosismo crescente, della stanchezza, forse perfino qualche piccolo disturbo fisico. Dovrai avere grande prudenza e fare attenzione soprattutto alla forma fisica e alla tua carriera!

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko domani dovrai mantenere la guardia alta. Nel corso della giornata la Luna in quadratura potrebbe causarti qualche sgradevole imprevisto: dovrai rimanere calmo e affrontare ogni contrattempo con più lucidità possibile.

Vergine

Domani la Luna raggiungerà il segno del Toro e ti restituirà la serenità che avevi persone negli ultimi tempi. Piano piano la tua situazione sta migliorando, sotto ogni punto di vista. La fine di aprile ti regalerà le risposte che aspettavi e forse anche qualche piccola soddisfazione.

Bilancia

Domani dovrai rivedere bene i tuoi conti. L’imminente arrivo di Venere in Toro sarà una manna dal cielo per te e ti darà manforte, anche nelle questioni economiche. Per il momento non prendere decisioni rischiose, rimanda ogni scelta ai prossimi giorni.

Scorpione

Domani servirà la massima cautela, specie sul posto di lavoro. Nelle prossime 24 ore dovrai tenere testa a un’irritazione crescente. Se non farai molta attenzione, correrai il rischio di riversare la tua agitazione nei collaboratori, nei colleghi.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko domani si prospetta una giornata molto proficua. Qualcuno potrebbe ottenere un nuovo incarico, avere novità interessanti sul lavoro. Non ignorare nessuna nuova opportunità che il cielo ti offrirà: potrebbe essere quella che stavi aspettando!

Capricorno

Domani sarà una giornata piuttosto interessante, ma il meglio arriverà da mercoledì in poi. A poco a poco le stelle cominceranno a spostarsi nel cielo del Toro e tu riuscirai a risalire la china. Nel frattempo, cerca di avere prudenza ed evita le discussioni!

Acquario

Domani dovrai sforzarti di non creare tensioni in amore e in famiglia. Sta per cominciare la stagione del Toro. Una stagione che di solito ti provoca musi lunghi in casa, forse anche un po’ di stanchezza. Cerca di non sfogare la tua agitazione su chi ti sta vicino!

Pesci

Domani sarai occupato a valutare carte, a leggere nuovi contratti, documenti importanti. Non avere fretta di firmare, ma prenditi tutto il tempo necessario a ottenere ogni garanzia! Sarà importante fare le cose bene, per rimettere a posto la tua vita, riorganizzarla.