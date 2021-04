Andrea Delogu, chi è: età, lavoro, infanzia e curiosità

Andrea Delogu, conduttrice sia televisiva che radiofonica nonchè scrittrice di talento, è divenuta uno dei volti più apprezzati e caratteristici del nostro paese. E’ anche nota per essere sposata con l’attore Francesco Montanari.

Chi è Andrea Delogu

Nome: Maria Andrea

Maria Andrea Cognome: Delogu

Delogu Data di nascita: 23 maggio 1982

23 maggio 1982 Luogo di nascita : Coriano (RN)

: Coriano (RN) Profilo Instagram: @andrealarossa

Segno zodiacale: Gemelli

Vita e carriera

Andrea Delogu è nata a Coriano anche se è di origine sarda: i primi anni della sua vita li trascorre presso la comunità di San Patrignano, luogo dove si erano conosciuti i suoi genitori, Walter Delogu e Titti Peverelli. Lei stessa parlerà apertamente dei problemi di tossicodipendenza di questi ultimi sia attraverso la carta stampata, nel libro La collina, sia nella serie Netflix SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano.

Esordisce in televisione nei primi anni 2002, è dapprima una delle Letteronze il corpo di ballo della trasmissione Mai dire domenica e nel 2004 è parte del gruppo di ragazze del programma Campioni – Il sogno. Debutta come conduttrice in Vetrina e Top of VJ su VJ TV, dopo che nel 2003 fonda il duo musicale Cinema2, assieme a Barbara Clara, e dal 2004 al 2007 è autrice e conduttrice del format A casa di Andrea su Match Music, diventando in pochi anni ospite fissa di numerosi programmi televisivi, oltre a portarla alla conduzione di format come Stracult, Parla con lei e Dance Dance Dance. Attiva anche nell’ambito radiofonico come conduttrice di programmi come Sociopatici, The Voice of Radio 2, oltre ad aver condotto la diretta del Festival di Sanremo.

Vita privata

Si è sposata in una cerimonia privata con l’attore Francesco Montanari, noto per aver interpretato Il Libanese nella serie Romanzo Criminale. I due hanno avuto più volte momenti di crisi, anche se a più riprese sono sembrati molti affiatati, anche se negli scorsi mesi è trapelata una crisi e Andrea ha manifestato il sospetto concreto di essere stata tradita, pur non avendone le prove.

Curiosità

Ha scoperto da adulta di essere affetta da dislessia.

È cintura nera secondo dan di karate.