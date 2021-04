Casadilego, chi è: età, nome, X-Factor, fidanzato

Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, è la giovanissima cantante, da poco maggiorenne, che ha conquistato ampi consensi nel corso dell’edizione 2020 del talent musicale X-Factor, facente parte della categoria Under Donne. Casadilego si è aggiudicata la vittoria finale del programma.

Vita e carriera

Nata in Abruzzo, precisamente a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, è figlia d’arte essendo il padre Massimo Coclite un jazzista di talento e piuttosto considerato, nonchè parte del conservatorio Casella di L’aquila. Anche la madre è cantante, quindi è quasi inevitabile che la giovanissima Elisa che impara a suonare il pianoforte quando non ha neanche 10 anni, prima di passare alla chitarra. La partecipazione a X-Factor ha stupito tutti i giudici sia con la voce che al pianoforte, al punto che ha dapprima conquistato e poi vinto la finalissima con Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, Xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell. Il primo singolo realizzato dalla giovane artista è Vittoria.

Grazie al “tam tam” sul web, la sua esibizione del pezzo A Case of You di Joni Mitchell ha contribuito a renderla ancora più popolare.

Il successo le vale la presenza a Sanremo 2021, dove si esibisce con Francesco Renga nella serata dei duetti, cantando Una Ragione in Più.

Significato del nome

Il nome d’arte Casadilego è una sorta di omaggio alla canzone di Ed Sheeran, Lego House che rappresenta anche il modo di interpretare la sua vita, come ha dichiarato: “Voglio essere come una casa di lego e sapere accogliere le cose nuove, perché ci portano in passaggi meravigliosi”.

Fidanzato

Elisa è legata sentimentalmente con Alessio Falciani, anche lui appassionato di musica, studente al conservatorio Rossini di Pesaro.