Giampaolo Morelli, chi è: età, lavoro, fidanzata e curiosità

Giampaolo Morelli è un apprezzato attore di cinema e televisione che ha guadagnato grande popolarità sopratutto grazie all’interpretazione dell’Ispettore Coliandro nell’omonima serie televisiva, prodotta dal 2006 e tutt’ora in corso. L’attore nato a Napoli è anche conduttore televisivo, regista e scrittore.

Giampaolo Morelli, chi è

Nome: Giampaolo

Giampaolo Cognome: Morelli

Morelli Data di nascita: 25 novembre 1974

25 novembre 1974 Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Profilo Instagram: @giampaolo_morelli

Segno zodiacale: Sagittario

Giampaolo Morelli, è figlio di un magistrato: dopo aver completato la maturità classica, Giampaolo ha iniziato gli studi di giurisprudenza, abbandonati a 5 esami dalla laurea in legge, preferendo orientarsi verso la psicologia contro il parere contrario dei genitori. Nello stesso periodo inizia ad esibirsi nel mondo dello spettacolo partenopeo, destreggiandosi anche come prestigiatore. In breve tempo si trasferisce a Roma e nel 1999 riesce a far parte della miniserie Anni 60 di Carlo Vanzina per poi esordire sul grande schermo con South Kensington, diretto sempre da Vanzina. Nel 2006 acquisisce la popolarità vera e propria interpretando il personaggio dell’Ispettore Coliandro, ruolo che porta avanti tutt’ora, essendo una delle serie italiane più longeve della sua generazione. Diventa una presenza costante nel mondo delle produzioni italiane, sia televisive che cinematografiche, dedicandosi prevalentemente alle commedie.

Nel 2011 esordisce come scrittore, con Un bravo ragazzo e due anni dopo esordisce anche alla regia, dapprima di cortometraggi e poi del suo primo film diretto, 7 ore per farti innamorare, trasposizione del suo secondo romanzo.

Fidanzata

Dal 2010 è legato sentimentalmente con Gloria Bellicchi, nota per essere stata Miss Italia nel 1998. La coppia vive nella capitale ed ha due figli, Gianmarco e Piermaria, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016.

Curiosità

A dispetto della grande fama, non ama la vita mondana: preferisce infatti spendere il proprio tempo libero nel proprio ambiente familiare, assieme alla compagna ed ai figli.

Ha doppiato il personaggio di Flynn Rider nei due film Disney Rapuzel.