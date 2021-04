Giardini e balconi sempre fioriti: ecco la pianta segreta

Come fare per avere giardini e balconi sempre fioriti? C’è una pianta segreta che permette di avere la primavera in ogni angolo di casa. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere.

Le piante resistenti alle stagioni

Sarebbe molto bello avere balconi e giardini sempre fioriti vero? È bellissimo vedere fiori e colori della primavera anche quando fiori piove e si vorrebbe vedere il sole. Ci sono delle piante che possono aiutare a realizzare questo spettacolo e una in particolare sempre fiorita!

Le piante che consentono di avere un terrazzo e giardino sempre fiorito sono le seguenti:

Viburnum Thinus



Questa è una pianta sempreverde che resiste anche nei mesi invernali restando bellissima. I suoi fiori sono bianchi candidi e piccoli e non richiede alcuna potatura. Il colore dei fiori cambia in autunno adottando il colore blu scuro per dare ancora più colore ai giardini.

Echinacea



È bellissima e la preferita tra gli addetti al settore, infatti questa pianta erbacea ha la caratteristica di produrre tantissimi fiori colorati e profumati senza richiedere cure. In cambio dei suoi fiori rosa dallo stelo lungo cosa chiede? Solo acqua tre volte alla settimana.

Weigelia Florida



È una pianta che arriva direttamente dalla Cina e presenta dei bellissimi fiori di colore rosa e bianco con qualche nuance viola che crea contrasto. Una pianta sempreverde che non ha bisogno di alcuna cura particolare: una attenzione particolare, infatti sarebbe meglio optare per un giardino essendo che cresce sino a tre metri di altezza. Per questo motivo ogni anno è consigliata una potata così da non perdere di vista la sua crescita.

Catalpa



È un repellente naturale per le zanzare ma è una pianta da giardino, sempreverde e molto bella con doti decorative di grande pregio. Non ha bisogno di particolari cure e resiste a tutti gli sbalzi termici che possono emergere nell’arco di un anno.

Petunia



Impossibile non amarla, adatta a balconi – terrazze e giardini con dei fiori colorati che sprigionano un rosa e un blu intenso. Non necessitano di attenzioni ma chiedono riparo da vento e pioggia: basterà dedicare loro un piccolo angolo riparato per avere sempre dei fiori bellissimi.

La pianta sempre fiorita

Se avere un balcone e giardino sempre fiorito è proprio un desiderio grande, allora non si può rinunciare ad una pianta magica che consente di ottenere tutto questo in cambio di poche attenzione. La pianta in questione si chiama Hoya Bella ed è caratterizzata da una infiorescenza con colori e forme uniche nel loro genere. Ornamentale e di grande impatto visivo, la Hoya fa parte del genere omonimo che comprende sino a 300 specie suddivise per succulente e non succulente.

Originaria dell’estremo oriente con un arbusto che non supera i 45 cm di altezza e con tantissime foglie che la rendono ancora più particolare e bella da guardare. I suoi fiori sono i veri gioielli che la rappresentano grazie alla forma a stella cinque petali con sfumature che passano dal bianco al rosa.

I fiori sono stellati e molto piccoli che prendono una forma ad ombrello che ricade verso il basso muovendosi sinuosamente con il vento.

