Gloria Bellicchi, chi è la fidanzata di Giampaolo Morelli? Età, lavoro

Gloria Bellicchi, modella, conduttrice televisiva e Miss Italia 1998 è da oltre 10 anni la compagna dell’attore Giampaolo Morelli, noto per le numerose interpretazioni televisive e cinematografiche.

Chi è Gloria Bellicchi

Nome: Gloria

Gloria Cognome: Bellicchi

Bellicchi Data di nascita: 2 febbraio 1979

2 febbraio 1979 Luogo di nascita : Parma

: Parma Segno zodiacale: Acquario

Carriera

Gloria Bellicchi è nata a Parma ma è cresciuta a Salsomaggiore Terme, dopo aver conseguito la maturità presso il liceo scientifico acquisisce popolarità entrando a far parte delle selezioni di Miss Italia 1998, dove si aggiudica la vittoria finale, sancendo così l’inizio della carriera da modella dopo aver partecipato e, l’l’agenzia Elite che contribuirà a farla sfilare per brand molto importanti e conosciuti come Biagiotti, Coveri e Lancetti. Esordisce alla conduzione di un programma con Let’s Miss Again, una sorta di anteprima di Miss Italia e diventa co-conduttrice dell’edizione 1999/00 del programma Scherzi a Parte, mentre prosegue l’esperienza nel mondo della moda. Prende parte a due produzioni in onda su Rete 4, la sitcom In crociera e fa parte del cast del programma Pianeta Mare. Nello stesso periodo prosegue nei suoi studi, e nel 2006 ottiene la laurea in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Milano.

Nel 2009 fa parte del cast della serie RIS Roma – Delitti imperfetti e nello stesso anno è sul set de L’ispettore Coliandro dove conoscerà il suo attuale compagno Giampaolo Morelli.

Nel 2011 ottiene le specializzazioni in Master in Marketing e Comunicazione e uno in Produzione e Distribuzione Cinematografica.

Vita privata

Gloria è stata sposata con l’avvocato Andrea Prosperi dal 2007 anche se dopo due anni i due si separano. Dopo aver conosciuto Giampaolo Morelli, quest’ultimo diventa il suo compagno di vita. La coppia ha avuto due figli, Gianmarco nato nel 2013 e Piermaria nato nel 2016. A dispetto delle loro professioni, i due non amano particolarmente la vita mondana.