La pianta che fiorisce in questi giorni in tutti i giardini: ecco qual è

La primavera è arrivata e la pianta che fiorisce in tutti i giardini lascia intendere che la bella stagione è alle porte. La natura si risveglia e con lei i colori dei fiori caratterizzati da sfumature molto particolari dal rosa al bianco sino al blu e giallo più intenso. Ma qual è la pianta che fiorisce oggi in tutti i giardini? Facciamo chiarezza insieme agli esperti.

Piante della primavera

In questi giorni i giardini si stanno colorando pian piano grazie alla primavera che risveglia tutte le piante. Dei fiori bellissimi che sanno di fresco e inebriano i giardini con i loro profumi dolci: un trionfo di bellezza della natura che ricorda sempre di quanto sia importante il rispetto e la cura.

Ma qual è la pianta che fiorisce in questi giorni in tutti i giardini e come si curano al meglio? Tutto quello che bisogna sapere.

Glicine

Il Glicine è conosciuta in ogni parte del mondo ed è una pianta rampicante che inebria giardini e pergolati. Bellissima e molto forte durante la stazione calda ha il potere di nascere e arrampicarsi ovunque essa si trovi durante la primavera: i suo fiori sono viola con infiorescenze a grappolo che vanno avanti sviluppandosi vicino alle foglie verdi che hanno piccole dimensioni.

Ottima anche da avere in casa per coprire un muro e renderlo allegro nonché colorato.

Camelia

Quante volte in questo periodo è capitato di passare vicino ad un giardino e vedere dei bellissimi fiori bianchi – rossi oppure rosa? Sono le camelie che per tutto il periodo della primavera incantano con i loro fiori e le loro nuance uniche e particolari. Son fiori grandi con tanti petali che si contrappongono uno sull’altro e sono coltivate sia a terra e sia in vaso, così da poter ottenere piccolo spazio di Paradiso sulla Terra.

Azalea

In primavera i giardini si vestono anche di rosso intenso grazie all’azalea e tutte le sue sfumature particolari. È carica di tantissimi fiori vivaci che prendono le nuance in scala cromatica appositamente per ottenere dei colori molto belli che ravvivano ogni giardino. L’unica attenzione è quella di bagnarla molto durante i mesi estivi, avendo necessità di cure continue: per il resto è molto facile da coltivare!

Ciliegio

Il ciliegio in fiore è uno degli spettacoli della primavera che almeno una volta nella vita andrebbero visti. È impossibile non notarlo visti i suoi fiori di colore rosa e bianchi che spuntano nei giardini e nelle campagne rendendo tutto il territorio fiabesco. In Giappone la fioritura del ciliegio è una tradizione che invita alla festa che si chiama Hanami iniziata già 1300 anni or sono.

Mandorlo

Un’altra pianta che fiorisce in questi giorni è il mandorlo. Elegante e delicato ha una fioritura molto candida con i suoi fiori che hanno colori che variano dal rosa sino al bianco e colorano intensamente tutti i giardini. Sarà capitato sicuramente almeno una volta nella vita di vederne uno, soprattutto nelle Regioni miti che conservano ancora quella tradizione della primavera intensa e nuova, che veste i giardini di colori particolari.

