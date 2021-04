Luciano Teodori, chi è il marito di Gigliola Cinquetti? Età, lavoro

Conosciuto ai più per essere da molti anni il marito della cantante Gigliola Cinquetti, Luciano Teodori a dispetto della consorte famosissima fin dagli anni 60, è rimasto sempre “in disparte”, lontano dai riflettori pur condividendo la vita con Gigliola da oltre 40 anni.

Chi è Luciano Teodori?

Nome: Luciano

Luciano Cognome: Teodori

Teodori Data di nascita: 5 settembre 1950

5 settembre 1950 Luogo di nascita : Tivoli, Roma

: Tivoli, Roma Segno zodiacale: Vergine

Luciano Teodori che ha sposato “l’enfant prodige” della musica italiana (Gigliola infatti ha vinto l’edizione del 1964 di Sanremo come più giovane in assoluto) sul finire degli anni 70 non ha praticamente mai rilasciato interviste, nonostante il suo mestiere di giornalista e reporter, che ricopre da svariati decenni. Luciano ha avuto una forte influenza sulla vita della consorte, fin dal matrimonio, celebrato quando lei aveva 29 anni, cerimonia tenutasi in gran segreto come ha recentemente ammesso (“Non ho fatto il ricevimento e neanche le fotografie perché era il modo migliore per preservare quel momento“) visto l’enorme successo che la cantante di Verona stava riscuotendo in quel periodo. Proprio in concomitanza del matrimonio, la Cinquetti decise di “mettere in pausa” la propria carriera, per poi ritornare come giornalista televisiva, probabilmente sotto l’influenza di Luciano. E’ stato proprio quest’ultimo a convincerla a ritornare a “mostrarsi” al grande pubblico durante l’evento Un tuffo al cuore, nel 2013.

Figli

Luciano e Gigliola hanno avuto due figli, Giovanni e Costantino, nati rispettivamente nel 1980 e nel 1984. Il primo ha seguito le orme di Luciano, ed oggi è un affermato giornalista, mentre Costantino ha intrapreso da tempo la professione di architetto.