Mario Valducci, commercialista, imprenditore e politico, è considerato uno dei fondatori del partito politico Forza Italia, creato da Silvio Berlusconi nel 1994. E’ anche noto per essere il marito della giornalista Rai Annalisa Bruchi.

Chi è Mario Valducci

Nome : Mario

: Mario Cognome : Valducci

: Valducci Luogo di nascita : Milano

: Milano Data di nascita : 23 marzo 1959

: 23 marzo 1959 Segno Zodiacale: Ariete

Figura di spicco del partito Forza Italia: nel 1979 ottiene il diploma Liceo Scientifico Alessandro Volta di Milano, sua città natale, e cinque anni dopo ottiene la laurea in economia aziendale e marketing all’Università Bocconi per intraprendere il mestiere di commercialista. E’ stato revisore contabile in Price Waterhouse Cooper e dal 1987 al dicembre 1990 in Fininvest, società di Silvio Berlusconi. Dal 1990 e per 3 anni è statoMerger & Acquisition e Franchising di Standa, nonchè uno dei membri fondatori del partito di Forza Italia, entrando come deputato fin dalla XII legislatura. Nella XII legislatura è stato membro della VI Commissione Finanze. Nella XIII legislatura è stato vice presidente della Commissione per le Questioni Regionali e componente della I Commissione Affari Costituzionali. Nella XIV legislatura è stato Sottosegretario al Ministero delle Attività Produttive e componente della X Commissione Attività Produttive nei governi Berlusconi II e III, nella XV legislatura è stato componente della X Commissione Attività Produttive. Nella XVI legislatura è, dal 22 maggio 2008, Presidente della IX Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni. Dopo essere stato nominato come membro dell’Autorità di regolazione dei trasporti nel 2013, decide di porre fine alla propria carriera politica, concentrandosi prevalentemente al lavoro come commercialista, dopo essere stato professore “a contratto” di ragioneria generale applicata e Scienza delle Finanze e Diritto Tributario.

Vita privata

Sposato da molti anni con Anna Bruchi, da questa unione è nato un figlio.