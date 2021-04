Cristina d’Alberto, chi è la fidanzata di Daniele Liotti? Età e carriera

Cristina D’Alberto, di professione modella e attrice, condivide quest’ultimo settore professionale con il famoso Daniele Liotti, uno dei volti più apprezzati nell’ambito della recitazione.

Anche Cristina è molto nota, avendo preso parte a serie di successo come Un Posto al Sole.

Chi è Cristina D’Alberto

Nome e Cognome: Cristina D’Alberto Rocaspana

Data di nascita: 24 agosto 1977

24 agosto 1977 Luogo di nascita : Feltre

: Feltre Profilo Instagram: @lacrisdalberto

Segno zodiacale: Vergine

Carriera

Nata a Feltre, in provincia di Belluno, ha origini spagnole da parte di madre. Esordisce nel mondo dello spettacolo nei primi anni 2000, come modella e ballerina in programmi come Specialmente tu con Diego Della Palma e Carramba che sorpresa! con Raffaella Carrà e nel 2003 è stata una delle ereditiere della prima edizione del format L’Eredità.

La sua carriera da attrice inizia nella metà dei primi anni 2000, dopo aver preso lezioni private di dizione e recitazione con Mario Grosso, ha frequentato un corso presso la Scuola di Recitazione Jenny Tamburi: l’esordio arriva in Promessa d’amore, che la porterà a prendere parte a produzioni come Incantesimo e Carabinieri. Molto apprezzato il suo personaggio nella soap opera Vivere, altri consensi li guadagna quando entra a far parte del cast di Un Posto al Sole nel 2009. Nel maggio 2015 ha iniziato la conduzione del programma A casa nostra, su Agon Channel.

Vita privata

Dal 2016 Cristina è legata sentimentalmente a Daniele Liotti, che aveva avuto già un figlio nato da una precedente relazione, Francesco, nato nel 1998. La coppia ha reso ufficiale il rapporto solo nel 2017, pochi mesi prima della nascita di Beatrice. La coppia è molto solida anche se i due non sembrano voler forzare i tempi con le eventuali nozze.