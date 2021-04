Oroscopo di domani, venerdì 16 aprile 2021: Branko

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 16 aprile 2021. La settimana è scivolata via e in un attimo eccoci a un nuovo weekend. Vuoi scoprire in anteprima consa ti accadrà nelle prossime ore? Dai uno sguardo all’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani in ambito lavorativo sentirai crescere dentro te ispirazioni importanti, avrai ansia di rinnovamento e voglia di inseguire affari ambizioso. Mettiti in gioco senza timore: il successo sarà dietro l’angolo!

Toro

Domani sarai occupato in banca a parlare di denaro, di questioni delicate, finanziamenti. Ricordati che non è un periodo che consente grossi azzardi, ma d’ora in avanti il cielo si trasformerà a tuo favore. Potrai lentamente recuperare.

Gemelli

Domani sentirai l’esigenza di trovare degli alleati, di costruire connessioni utili per il tuo futuro. Con la Luna nel segno i rapporti e i dialoghi saranno favoriti. Approfittane, per allargare la tua rete di contatti, per trovare nuovi riferimenti.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata particolare che richiederà un po’ di cautela in più. Nelle prossime ore potresti ritrovarti con un piccolo imprevisto, una questione da affrontare, forse di carattere legale. Sarà importante chiarire.

Leone

Domani un giovane amico potrebbe rivelarsi prezioso. Se negli ultimi giorni hai avute delle difficoltà, problemi da risolvere, in questa giornata potresti trovare un aiuto proprio in lui. SE così fosse, metti da parte il tuo orgoglio e accettalo di buon grado.

Vergine

Domani si preannuncia una giornata abbastanza impegnativa. Potresti dover fare i conti con alcuni nemici o concorrenti piuttosto agguerriti. Adesso, però, rispetto alle settimane scorse, potrai combattere ad armi pari. La Tua arma più affilata sarà l’intelligenza.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani potrebbe spuntare inaspettatamente l’occasione di un viaggio eccitante. Sarà la conferma che finalmente il periodo più buio è alle tue spalle e tu potrai cominciare a recuperare il terreno perso. Sfrutta questa opportunità.

Scorpione

Domani si prospetta una giornata proficua per quel che riguarda le questioni di carattere pratico, lavorativo o economico. Nel corso di questo venerdì ci sarà chi dovrà discutere di divisioni patrimoniali: le stelle saranno dalla tua parte!

Sagittario

Domani non sarà la giornata migliore della settimana. La Luna e Marte in opposizione potrebbero metterti in seria difficoltà: sii prudente! Se nelle prossime ore dovrai affrontare un braccio di ferro faticoso, sforzarti di mantenere calma e sangue freddo.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko domani comincerà una fase decisamente più promettente rispetto a quella appena trascorsa. Già da questo venerdì sentirai di tornare al comando della tua realtà, tutti ti guarderanno e ti ascolteranno.

Acquario

Domani la Luna e Marte nel cielo dell’amico Gemelli ci metteranno lo zampino. Nel corso della giornata crescerà in te la tentazione di provare dell’eros proibito, più trasgressivo. Cerca, però, di non infilarti in relazioni troppo complicate da gestire.

Pesci

Domani inizierai a sentire i benefici di avere di nuovo Venere in aspetto favorevole. Nel corso della giornata ritroverai sempre più serenità in famiglia e con i figli. A poco a poco riuscirai a buttarti alle spalle i conflitti e le tensioni vissute lo scorso dicembre.