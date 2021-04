Oroscopo di domani, venerdì 16 aprile 2021: Paolo Fox

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 16 aprile 2021. I giorni scorrono veloci e in attimo siamo già alle porte di un nuovo fine settimana. Sei curioso di scoprire in anticipo cosa ti accadrà venerdì 16 aprile? Leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani dedicato a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti fare i conti con un po’ di stanchezza, ma piano piano inizierà una bella ripresa. Stai ritrovando maggiore stabilità, tra un impegno e l’altro. Certo, sono giorni di fatica, tanto impegno, ma anche di rinascita.

Toro

Domani inizierà un fine settimana che potrebbe darti qualcosa in più dal punto di vista sentimentale. Questo varrà sia per le coppie sia per i single. Sul fronte lavorativo dovrai avere sempre in mente che il 2021 non ti offrirà nuove opportunità eclatanti, ma ti permetterà di raccogliere ciò che hai saputo seminare negli anni precedenti.

Gemelli

Domani vorrai cercare alleati, persone a cui parlare di tutte le idee che hai in testa. Sai bene di essere molto creativo, ma poco pratico e organizzato quando si tratta di mettersi al lavoro. La Luna nel tuo segno darà nuovo slancio ai rapporti, ai dialoghi: approfittane!

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un weekend che potrà regalarti qualcosa in più. Venerdì però potresti accusare un leggero calo psicofisico: sii prudente! Dal 19 potrebbero arrivare novità o soluzioni in amore sarà migliore. In questo momento, però, sei alle prese con qualche piccolo problema legato al passato. Questioni legali da risolvere.

Leone

Domani comincerà un fine settimana interessante. Se nei giorni scorsi hai voluto dare una seconda chance in amore, forse nelle prossime giornate potresti voler fare marcia indietro. Possibili piccoli disagi in arrivo. Sul lavoro stai dando tutto te stesso, ma i risultati si vedranno solo più avanti.

Vergine

Domani dovresti fare le cose con un ritmo più lento, perché le ultime giornate potrebbero essere state particolarmente stancanti. Rinviate eventuali discussioni a domenica prossima. Chi ha in mente di rinnovare un accordo, dovrebbe muoversi entro la fine del mese. Nuove opportunità all’orizzonte!

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerai a recuperare il terreno perso in passato. Man mano che scorrono le giornate potrai sbarazzarti di tutte le opposizioni planetarie e con loro anche delle insicurezza. Sul lavoro dovrai affrontare un cambiamento, una crescita. Weekend promettente per l’amore.

Scorpione

Domani sarà una giornata importante per il lavoro, per organizzare cambiamenti in vista di metà maggio. In amore è probabile che vorrai mettere in discussione il tuo rapporto. Il nervosismo, la stanchezza rischieranno di guidare le tue scelte. Occhio alle relazioni con Toro e Leone!

Sagittario

Domani sarà una giornata alquanto complicata in amore. Nelle prossime ore la stanchezza e il nervosismo si faranno sentire: dovrai usare molta cautela, per non discutere. Non sarà il momento migliore per conoscere nuove persone. Su di morale, già da sabato sera potrai recuperare!

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà una fase più tranquilla della tua vita. Potrai chiarire, confrontarti, prendere decisioni da qui fino alla fine del mese. A partire dal 19 sarà più facile gestire tutte le questioni pratiche. Anche in amore ritroverai l’armonia persa nelle ultime settimane.

Acquario

Domani potrebbe rivelarsi una giornata un po’ incerta e confusa. Avrai la sensazione che non sarà possibile portare avanti tutte le tue idee e questo ti farà sentire piuttosto sconfortato. Forse vorrai cercare conferme negli altri, avrai bisogno di persone complici che ti diano la spinta che sta mancando a te in questi giorni.

Pesci

Domani sarà un’altra giornata di riflessione, ma percepirai più coraggio e forza rispetto a 24 ore fa. E più passeranno le ore, più sarai forte! Fra pochi giorni Venere comincerà un passaggio importante: i conflitti vissuti lo scorso inverno saranno sempre più un lontano ricordo! Ora come ora dovresti solo chiederti se desideri davvero l’amore nella tua vita.